Общество

48 минут назад

Режим повышенной готовности введён в Липецкой области

23 1077
#снегопад
3
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области

К региону подбирается циклон «Ваня».

Режим повышенной готовности введён в Липецкой области из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшие сутки ожидается сильный снегопад, порывы ветра до 20 м/с., — сообщает правительство области.

«Для оперативного реагирования и минимизации возможных последствий непогоды губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о введении режима повышенной готовности. К предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций привлечены силы и средства Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении правительства.
23 1077
#снегопад
3

Комментарии (23)

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Глаша

3 минуты назад
Да уж, у Тербунском районе.Только про масло не надо,мы его сами делали,а в магазинах его не было никогда.Там и холодильников не было.Ржавая хамса в деревянных бочках.
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Плеханова

3 минуты назад
А у привокзальной есть трактор? Или только метла, которой они мелят?
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Житель

4 минуты назад
Разруха ,она в головах ! Профессор Преображенский !
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Партработник

5 минут назад
Дмитрий, обязательно, они еще не все карманы набили.
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Да уж

11 минут назад
Глаша, где ж Вы жили,что масла не видели?
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Старый фанат

14 минут назад
Эхо, режим назывался коммунистический.
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Глаша

21 минуту назад
Эхо, 40 лет назад мы все жили в деревнях,в которых был из автомобилей один трактор.Ходили мы в валенках и треухах.Жили натуральным хозяйством,потому что в магазине был один комбинжир и хлеб.
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Так как есть

21 минуту назад
Главное, Антон обязательно , а потом Далдон и опять усиленный режим, но к нему дворников из 106 призванных на первый усиленный не останется, только укашки будут печатать платежки за декабрь а жители никому не нужны. Одно дело по телевизору и в прессе а другое что на самом происходит в городе все видят сами !
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Ответьте

24 минуты назад
Мэрия а трудно завтра сделать выходным для всех что ли? Не умеете решить проблему, не создавайте их
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Дерьян

29 минут назад
Все, шандец,город до весны встал.
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