Общество
48 минут назад
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области
К региону подбирается циклон «Ваня».
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшие сутки ожидается сильный снегопад, порывы ветра до 20 м/с., — сообщает правительство области.
«Для оперативного реагирования и минимизации возможных последствий непогоды губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о введении режима повышенной готовности. К предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций привлечены силы и средства Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении правительства.
«Для оперативного реагирования и минимизации возможных последствий непогоды губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о введении режима повышенной готовности. К предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций привлечены силы и средства Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении правительства.
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Глаша
Плеханова
Житель
Партработник
Да уж
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Глаша
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Дерьян