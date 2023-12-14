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Липецкая вечЁрка: застрявшие в снегу мусоровозы и ассенизаторы, убийство подруги и гигантский герб
Сегодня, 14 декабря, из-за нечищенных улиц на липчан обрушились новые напасти: мусоровозы не могут доехать до контейнеров, а ассенизаторские машины — до выгребных ям, в Липецке взяли под стражу женщину, подозреваемую в убийстве знакомой, и в управлении лесного хозяйства рассказали о гигантском гербе области из деревьев.
Вязнут в снегу и ассенизаторские машины. Жители частного сектора рассказывают GOROD48 о переполненных выгребных ямах. И если коммунальные машины встали на паузу, то медикам такое делать не позволительно: поэтому водители карет скорой помощи возят с собой лопаты.
Не в лучшей ситуации и водители легковых машин, если по основным улицам города они могут передвигаться без помех, то во многих дорах и на выездах из них — снежная каша. Водители паркуются на обочинах, что создает замкнутый круг: снегоуборочная техника не может выполнять свою работу, а машины некуда девать.
— Вчера на Руднике, на конечной, вечером хлеба даже не было в «Пятерочке». Хлебовозка проехать, видимо, не может. Остатки «красная цена» все сухари раскупили. Там вообще бардак, в том числе и у поликлиники. Ни на машине проехать, ни санки провезти. Натоптали от безысходности козьих троп, по ним и ходят. А к последним трехэтажкам на Ангарской трактор так проехал по тротуару и наворочал, видимо, с поднятой лопатой, что лучше бы и не ехал. Козья тропа удобнее была, — доложил о последствиях таких ситуаций Виктор.
В любой ситуации надо оставаться людьми. Водитель автобуса № 11 накануне, когда улица Ковалева застряла в пробке, пустил бесплатно в салон липчан, которые мерзли в ожидании на остановке.
— Водителя надо поблагодарить от всех липчан спасибо вам то, что вы не тверды душой и добры сердцем! Спасибо вам водитель! А вашему руководству я бы предложил, чтоб человеку хоть немножко, а дали премию к Новому году за такой добрый поступок, — предложил Алкан лтз.
А дети только радуются снегопаду. Особенно те, кто прогулял сегодня школу. Кстати, в центре города в школы пришли больше учеников, чем на окраинах.
Тем временем, горожане массово берутся за лопаты. Особенно дружными оказались жители «Елецкого». Паблик района просто пестрит подобными сообщениями.
— Горожане ленивые до ужаса. Вышли бы, растрясли жирок. Купить в ближайшем маркете лопату для снега и потратить 30 минут на уборку снега вокруг своего места обитания или работы каждый может, но все ждут, когда это сделает за них другой. Закономерно, что вы все утопаете в снегу. городские службы не справляются или не могут, нужно помочь себе самим, — предложил Животиков Володя, видимо живущий в менее дружном районе Липецка.
Суд арестовал 40-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 42-летней знакомой. По данным следствия, пьяная липчанка ударила подругу ножом в квартире на улице Московской. Удар оказался смертельным. Свою вину женщина признала.
И еще одна смерть случилась сегодня. В одном из домов садоводческого товарищества «Завод пусковых двигателей», предположительно, взорвался баллон. На месте пожара нашли труп женщины.
К 70-летию Липецкой области лесники собираются высадить 53 тысячи деревьев в виде герба области. Червлёное поле герба сформируют красные дубы, пять зеленых холмов обозначат сосны, а золотую липу и корону над щитом — липы. Высаживать деревья будут следующей весной, возможно, в Грязинском районе.
Фото: управление лесного хозяйства Липецкой области
Сегодня ночью ожидается сильный снегопад, а потом весь день будет идти умеренный снег. В преддверии новой напасти губернатор Артамонов объявил в области режим повышенной готовности.
«К предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций привлечены силы и средства Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в соответствующем сообщении правительства.