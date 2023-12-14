Липецкая вечЁрка: застрявшие в снегу мусоровозы и ассенизаторы, убийство подруги и гигантский герб

Сегодня, 14 декабря, из-за нечищенных улиц на липчан обрушились новые напасти: мусоровозы не могут доехать до контейнеров, а ассенизаторские машины — до выгребных ям, в Липецке взяли под стражу женщину, подозреваемую в убийстве знакомой, и в управлении лесного хозяйства рассказали о гигантском гербе области из деревьев.