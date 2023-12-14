Погода в Липецке

37 минут назад

Южный циклон принесет в Липецкую область очередную метель

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#метель #снегопад
Южный циклон принесет в Липецкую область очередную метель

15 декабря Липецкая область окажется под влиянием южного циклона — ожидается сильный снег, метель, на дорогах будут снежные заносы, гололедица. 16 и 17 декабря регион окажется в тылу этого циклона, небольшой снег пройдет местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 декабря — 5-8 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 17 декабря — 5-6 градусов мороза, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура воздуха — от -4 до -9 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью —  от -6 до -8 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.

День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градусов мороза. 

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#метель #снегопад

Комментарии (2)

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Ураа

17 минут назад
Чем больше снега , тем лучше! Пускай идёт метель !!
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гость

20 минут назад
За 20 лет нормальная русская зима! Как же здорово!
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