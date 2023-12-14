Южный циклон принесет в Липецкую область очередную метель

15 декабря Липецкая область окажется под влиянием южного циклона — ожидается сильный снег, метель, на дорогах будут снежные заносы, гололедица. 16 и 17 декабря регион окажется в тылу этого циклона, небольшой снег пройдет местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 декабря — 5-8 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 17 декабря — 5-6 градусов мороза, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Липецкой области облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура воздуха — от -4 до -9 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью — от -6 до -8 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.



День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градусов мороза.



