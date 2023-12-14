В России
55 минут назад
Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации в России нет
Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации в прошлом году было призвано около 300 тысяч человек.
Необходимости во второй волне мобилизации нет, - заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года во время прямой линии.
По его словам, в рамках кампании по набору добровольцев за год были набраны 486 тыс. человек. В зоне военной операции находятся 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. были уволены "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее", - пишет "Ъ".
Глава государства отметил, что после проведения частичной мобилизации началась кампания по привлечению людей к заключению контрактов с Вооруженными силами РФ на добровольной основе.
Российский лидер подчеркнул, что к концу текущего года планировалось набрать больше 412 тысяч человек. Показатель уже сейчас перевыполнен. "Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", — сказал господин Путин.резюмировал он.
Президент также заявил, что мобилизованные, которым в начале "прилепили название "мобики"... отлично воюют". Среди мобилизованных — 14 Героев России.
Частичная мобилизация проводилась в России в сентябре и октябре 2022 года. По данным Минобороны, было призвано 300 тысяч человек. Указа о завершении частичной мобилизации не было. Президент РФ год назад говорил, что призыв завершен, он обещал посоветоваться с юристами о необходимости дополнительного указа.
По его словам, в рамках кампании по набору добровольцев за год были набраны 486 тыс. человек. В зоне военной операции находятся 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. были уволены "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее", - пишет "Ъ".
Глава государства отметил, что после проведения частичной мобилизации началась кампания по привлечению людей к заключению контрактов с Вооруженными силами РФ на добровольной основе.
Российский лидер подчеркнул, что к концу текущего года планировалось набрать больше 412 тысяч человек. Показатель уже сейчас перевыполнен. "Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", — сказал господин Путин.резюмировал он.
Президент также заявил, что мобилизованные, которым в начале "прилепили название "мобики"... отлично воюют". Среди мобилизованных — 14 Героев России.
Частичная мобилизация проводилась в России в сентябре и октябре 2022 года. По данным Минобороны, было призвано 300 тысяч человек. Указа о завершении частичной мобилизации не было. Президент РФ год назад говорил, что призыв завершен, он обещал посоветоваться с юристами о необходимости дополнительного указа.