Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации в России нет

Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации в прошлом году было призвано около 300 тысяч человек.





По его словам, в рамках кампании по набору добровольцев за год были набраны 486 тыс. человек. В зоне военной операции находятся 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. были уволены "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее", - пишет



Глава государства отметил, что после проведения частичной мобилизации началась кампания по привлечению людей к заключению контрактов с Вооруженными силами РФ на добровольной основе.



Российский лидер подчеркнул, что к концу текущего года планировалось набрать больше 412 тысяч человек. Показатель уже сейчас перевыполнен. "Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", — сказал господин Путин.резюмировал он.



Президент также заявил, что мобилизованные, которым в начале "прилепили название "мобики"... отлично воюют". Среди мобилизованных — 14 Героев России.



Частичная мобилизация проводилась в России в сентябре и октябре 2022 года. По данным Минобороны, было призвано 300 тысяч человек. Указа о завершении частичной мобилизации не было. Президент РФ год назад говорил, что призыв завершен, он обещал посоветоваться с юристами о необходимости дополнительного указа.

Необходимости во второй волне мобилизации нет, - заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года во время прямой линии.По его словам, в рамках кампании по набору добровольцев за год были набраны 486 тыс. человек. В зоне военной операции находятся 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. были уволены "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее", - пишет "Ъ" Глава государства отметил, что после проведения частичной мобилизации началась кампания по привлечению людей к заключению контрактов с Вооруженными силами РФ на добровольной основе.Российский лидер подчеркнул, что к концу текущего года планировалось набрать больше 412 тысяч человек. Показатель уже сейчас перевыполнен. "Зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", — сказал господин Путин.резюмировал он.Президент также заявил, что мобилизованные, которым в начале "прилепили название "мобики"... отлично воюют". Среди мобилизованных — 14 Героев России.Частичная мобилизация проводилась в России в сентябре и октябре 2022 года. По данным Минобороны, было призвано 300 тысяч человек. Указа о завершении частичной мобилизации не было. Президент РФ год назад говорил, что призыв завершен, он обещал посоветоваться с юристами о необходимости дополнительного указа.