«Я хочу, чтобы этого врача уволили!»

Жительница Липецка уверяет, что врач не заметил у ее ребенка пневмонию. «Диагноз был поставлен вовремя», — отвечают ей в поликлинике.

Липчанка рассказала GOROD48 историю о том, как лечили ее 10-летнюю дочь. Вечером 30 ноября у девочки поднялась температура — до 38,3 градуса. На следующий день женщина вызвала дом педиатра поликлиники № 3. Осмотрев ребенка, врач рекомендовала обильное теплое питье и противовирусный препарат. В этот же вечер у девочки появился кашель. Кое-как пережив выходные, в понедельник мать по собственной инициативе пришла в кабинет доврачебного осмотра, попросив направление на рентген. Снимок сделали на следующий день в городской больнице № 1. В среду, 6 декабря мать вызвала участкового педиатра повторно.



«Она мне задает вопрос, почему ребенок не пришел на прием в поликлинику «проспала?». Если нужны анализы, то по ее словам, мы можем приходить за направлениями. А вообще дышит ребенок нормально и температура у нее 36,7. Назначений никаких не было», — рассказала липчанка.



В тот же день она получила заключение к рентгеновскому снимку: диагноз «Среднедолевая правосторонняя пневмония».



Мать, не надеясь на помощь участкового педиатра, обратилась к другому врачу. Девочке выписали лечение и направления на анализы.



— Я хочу, чтобы участкового педиатра уволили. Это подсудное дело — неоказание помощи больному, — заявила женщина.



Заведующая детской поликлиникой Наталья Потынгэ пояснила GOROD48, что участковый педиатр опытный врач высшей категории с 40-летним стажем и подобных жалоб на нее никогда не было. Сейчас педиатр на больничном, после того, как она выздоровеет, будет создана специальная комиссия, которая разберет случишееся.



Наталья Потынгэ обратила внимание на то, что мать девочки поменяла лекарственный препарат, который первоначально назначила педиатр.



— При повторном обращении, врач не знала результаты рентгена, чтобы поставить диагноз «пневмония». Результаты приходят в течение трех часов, доктора на месте уже не было. Нагрузка на рентген-кабинет сейчас большая, 70-80 исследований в сутки. Бывает, что заключение пишут дольше. Информацию в таких случаях передают по телефону. Мама с дочерью была у другого врача, которая назначила ей лечение. Так что задержек в постановке диагноза не было. 6 декабря поставлен диагноз и 6 декабря назначено лечение, — рассказала заведующая поликлиникой. — Единственное что было — врач не назначила рентген. Его мы назначаем обычно на пятый-шестой день лечения болезни, потому что пневмония может развиться за несколько часов, а может развиться за несколько дней. Но в остром периоде рентген кроме отека больше ничего не покажет. Мы ничего, к сожалению, не увидим, и лишний раз осветим ребенка. Поэтому тут надо ко всему подходить индивидуально. В принципе, мы назначаем сначала лабораторные исследования и только потом, когда выясняем — вирусная инфекция или бактериальная инфекция, если есть показания для рентгена, если мы ухом что-то подозреваем, конечно, ребенок направляется на рентген.



Сейчас девочке уже лучше. Ее лечит другой педиатр.