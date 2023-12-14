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Президент РФ прокомментировал суровость наказаний за экономические преступления

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#экономические преступления

Президент России Владимир Путин прокомментировал суровость наказаний за экономические преступления.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления, - передает РИА Новости.

"В этом ведь тоже что-то есть, в этом стабильность правовой системы. Значит, понимание в обществе того, что чего стоит и как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять. Ну, я с вами согласен и попрошу законодателей, Государственную думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать", — отметил глава государства.

По его словам, законодательные органы должны подумать о корректировке законодательства, но в то же время "пока закон действует, его надо исполнять".

Президент напомнил, что во многих странах в сфере экономических преступлений люди "получают запредельные сроки — по 100 лет". Но Путин сказал, что и сам иногда "оторопевает" от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказания.
38
#экономические преступления

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