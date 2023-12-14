Происшествия

сегодня, 15:04

Приспавшая двухмесячную дочь липчанка получила полгода ограничения свободы

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#дети
Приспавшая двухмесячную дочь липчанка получила полгода ограничения свободы

В сне мать плотно прижала к себе девочку, пережав ей дыхательные пути.

Советский районный суд Липецка приговорил к 6 месяцам ограничения свободы 32-летнюю липчанку за причинение смерти грудному ребёнку по неосторожности.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ночь на 29 июля этого года пьяная женщина легла спать, положив рядом с собой двухмесячную дочь. В сне она случайно плотно прижала к себе ребенка, в результате чего закрыла ему дыхательные пути. Девочка умерла от механической обтурационной асфиксии.

При вынесении приговора суд учёл, что подсудимая имеет ещё двух малолетних детей и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.
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#дети

Комментарии (2)

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Букашка

18 минут назад
Хуже пьяных матерей только пьяные слонопотамихи.
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Да,

39 минут назад
Пить, имея трех малолетних детей! Двухмесячного, видимо, грудью кормила. Что это за мать? Что будет с детьми. Наверняка двое оставшихся - не предел(((
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