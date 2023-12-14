Происшествия
сегодня, 15:04
Приспавшая двухмесячную дочь липчанка получила полгода ограничения свободы
В сне мать плотно прижала к себе девочку, пережав ей дыхательные пути.
Советский районный суд Липецка приговорил к 6 месяцам ограничения свободы 32-летнюю липчанку за причинение смерти грудному ребёнку по неосторожности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ночь на 29 июля этого года пьяная женщина легла спать, положив рядом с собой двухмесячную дочь. В сне она случайно плотно прижала к себе ребенка, в результате чего закрыла ему дыхательные пути. Девочка умерла от механической обтурационной асфиксии.
При вынесении приговора суд учёл, что подсудимая имеет ещё двух малолетних детей и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ночь на 29 июля этого года пьяная женщина легла спать, положив рядом с собой двухмесячную дочь. В сне она случайно плотно прижала к себе ребенка, в результате чего закрыла ему дыхательные пути. Девочка умерла от механической обтурационной асфиксии.
При вынесении приговора суд учёл, что подсудимая имеет ещё двух малолетних детей и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.
Букашка
Да,