Приспавшая двухмесячную дочь липчанка получила полгода ограничения свободы

В сне мать плотно прижала к себе девочку, пережав ей дыхательные пути.

Советский районный суд Липецка приговорил к 6 месяцам ограничения свободы 32-летнюю липчанку за причинение смерти грудному ребёнку по неосторожности.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ночь на 29 июля этого года пьяная женщина легла спать, положив рядом с собой двухмесячную дочь. В сне она случайно плотно прижала к себе ребенка, в результате чего закрыла ему дыхательные пути. Девочка умерла от механической обтурационной асфиксии.



При вынесении приговора суд учёл, что подсудимая имеет ещё двух малолетних детей и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.