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Яйца подорожали за неделю на 6,51%
На прошедшей неделе (с 5 по 11 декабря) яйца оказались на втором месте по росту цен после огурцов — они подорожали сразу на 6,51%. Также росли цены на говядину, свинину и баранину, вермишель и макаронные изделия, картофель, капусту, лук, свеклу, морковь. Из непродовольственных товаров цены повысились на шампунь, стиральный порошок, сухие корма для животных, сообщает Липецкстат.
Среди продуктов питания с 5 по 11 декабря подешевели куры охлажденные и мороженые (-1,59%), сливочное масло (-1,42%), пастеризованное молоко (-0,8%), сметана (-0,09%), творог (-0,61%), сахар (-0,65%), рис (-0,33%), гречка (-0,9%), помидоры (-5,48%), бананы (-1,79%), яблоки (-0,39%).
На уровне, как и неделей раньше, остались цены на чай, джинсы и спортивные костюмы для школьников, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, сигареты, спички.
Потребительские цены на бензин на прошлой неделе продолжили снижаться – в целом на 0,4%: средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 11 декабря составила 52,14 рубля (на 4 декабря - 52,34 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 0,3% – с 49,65 рубля до 49,48 рубля. Бензин марки АИ-95 также подешевел на 0,5%, он стоил 54,07 рубля (неделей ранее - 54,31 рубля). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Вместе с тем цена на дизельное топливо, как и неделей ранее, продолжила рост — она увеличилась на 0,1%: стоимость дизтоплива составила 60,57 рубля (на 27 ноября - 60,52 рубля).
Ответ
Animal Planet
Владимир.
pull man
Нормально всё
Ничего
Роман
Сельский кулак