Яйца подорожали за неделю на 6,51%

На прошедшей неделе (с 5 по 11 декабря) яйца оказались на втором месте по росту цен после огурцов — они подорожали сразу на 6,51%. Также росли цены на говядину, свинину и баранину, вермишель и макаронные изделия, картофель, капусту, лук, свеклу, морковь. Из непродовольственных товаров цены повысились на шампунь, стиральный порошок, сухие корма для животных, сообщает Липецкстат.

Самый заметный рост цены уже третью неделю подряд оказался у огурцов — на 10,47%. Второе место по недельной инфляции заняли яйца — они подорожали сразу на 6,51%. Более, чем на один процент выросли цены на говядину, соль, вермишель и макаронные изделия, капусту, мясные консервы для детского питания, более, чем на два процента подорожали за отчетную неделю картофель, лук, морковь. Рост цены менее одного процента оказался на свинину, баранину, сыр, муку, свеклу. Среди непродовольственных товаров подорожали стиральный порошок (+1,61%), шампунь (+1,6%).



Среди продуктов питания с 5 по 11 декабря подешевели куры охлажденные и мороженые (-1,59%), сливочное масло (-1,42%), пастеризованное молоко (-0,8%), сметана (-0,09%), творог (-0,61%), сахар (-0,65%), рис (-0,33%), гречка (-0,9%), помидоры (-5,48%), бананы (-1,79%), яблоки (-0,39%).



На уровне, как и неделей раньше, остались цены на чай, джинсы и спортивные костюмы для школьников, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, сигареты, спички.



Потребительские цены на бензин на прошлой неделе продолжили снижаться – в целом на 0,4%: средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 11 декабря составила 52,14 рубля (на 4 декабря - 52,34 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 0,3% – с 49,65 рубля до 49,48 рубля. Бензин марки АИ-95 также подешевел на 0,5%, он стоил 54,07 рубля (неделей ранее - 54,31 рубля). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Вместе с тем цена на дизельное топливо, как и неделей ранее, продолжила рост — она увеличилась на 0,1%: стоимость дизтоплива составила 60,57 рубля (на 27 ноября - 60,52 рубля).



