В России
38 минут назад
В России произвели рекордное число красной икры в этом году
Предыдущий рекорд за десять месяцев (21,569 тыс. т) был установлен в 2021 году.
Производство икры лососевых за период январь—октябрь этого года составило 22,288 тыс. тонн. Это почти в 2,6 раза больше уровня того же периода прошлого года и самый высокий показатель с 2010 года. Такие данные приводит Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Прошлый рекорд, по данным ассоциации, зафиксировали в 2021 году. Тогда с января по октябрь произвели 21,569 тыс. тонн красной икры, или на 3% меньше, чем в этом году.
Увеличение производства икры связано с хорошей лососевой путиной на Дальнем Востоке. При этом ранее в ассоциации говорили, что на снижение цен в опте также оказывает влияние внешнеэкономический фактор, - передает РБК.
С начала года в России добыли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства может превысить 25 тыс. При этом ежегодный объем потребления красной икры последние пять лет находился в пределе от 15 тыс. до 20 тыс. тонн.
Из-за увеличения объемов производства падают оптовые цены. На начало декабря икра горбуши в Дальневосточном федеральном округе стоила от 3,4 тыс. руб. за кг, в Центральном федеральном округе — 3 тыс. руб. за кг. В среднем это на 20% меньше, чем в прошлом году. Однако в рознице значительного падения цен пока не зафиксировали.
Прошлый рекорд, по данным ассоциации, зафиксировали в 2021 году. Тогда с января по октябрь произвели 21,569 тыс. тонн красной икры, или на 3% меньше, чем в этом году.
Увеличение производства икры связано с хорошей лососевой путиной на Дальнем Востоке. При этом ранее в ассоциации говорили, что на снижение цен в опте также оказывает влияние внешнеэкономический фактор, - передает РБК.
С начала года в России добыли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства может превысить 25 тыс. При этом ежегодный объем потребления красной икры последние пять лет находился в пределе от 15 тыс. до 20 тыс. тонн.
Из-за увеличения объемов производства падают оптовые цены. На начало декабря икра горбуши в Дальневосточном федеральном округе стоила от 3,4 тыс. руб. за кг, в Центральном федеральном округе — 3 тыс. руб. за кг. В среднем это на 20% меньше, чем в прошлом году. Однако в рознице значительного падения цен пока не зафиксировали.