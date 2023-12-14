В России

сегодня, 14:32

В Руспродсоюзе заявили о росте стоимости минимальной месячной корзины продуктов на 5,3%

1 40
#экономика #продукты

Дороже всего продукты стоят на Чукотке - 15 184,6 рубля и в Магаданской области - 10 380,9 рубля.

В ассоциации Руспродсоюз рассказали, что стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека в России в ноябре 2023 года выросла на 5,3% по сравнению с ноябрем 2022 года и составила 5,8 тыс. рублей, - передает ТАСС.

"Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 5,3%. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 рубля", - говорится в сообщении. В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи.

В ассоциации отметили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составит 6 992,6 рубля, в Санкт-Петербурге - 6 455,6 рубля.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке - 15 184,6 рубля и в Магаданской области - 10 380,9 рубля. Дешевле всего - в Белгородской области - 4 783,9 рубля и Мордовии - 4 795,2 рубля.

В Калининградской области минимальная продуктовая корзина в среднем стоит 6 607,4 рубля, в Краснодарском крае - 5 965,3 рубля, в Красноярском - 6 703,2 рубля, в Нижегородской области - 5 57,6 рубля, в Татарстане - 4 980,5 рубля.

По данным Росстата, продовольственные товары в ноябре 2023 года подорожали на 7,21% по сравнению с ноябрем 2022 года.
1 40
#экономика #продукты

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

И где такие корзины ?!?!

38 минут назад
тут как пойдешь теперь в магазин, то тратишь на 50% больше , а не на 5....
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

В России произвели рекордное число красной икры в этом году
#красная икра #экономика
В России произвели рекордное число красной икры в этом году

34 минуты назад

В России
Водители сами убирали снег на открывшемся КПП на границе РФ с Финляндией
#Финляндия #КПП #снег
Водители сами убирали снег на открывшемся КПП на границе РФ с Финляндией

сегодня, 13:48

В России
РФ просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц до июля
#яйца #экономика
РФ просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц до июля

сегодня, 12:58

В России
Песни российских музыкантов вернулись в чарты постсоветских стран
#песни #чарты
Песни российских музыкантов вернулись в чарты постсоветских стран

сегодня, 12:13

В России
МОК изменил информацию о числе отобравшихся на Олимпийские игры россиян
#спорт #Олимпиада
МОК изменил информацию о числе отобравшихся на Олимпийские игры россиян

сегодня, 11:28

В России
Производители шоколада предупредили о росте цен из-за мирового дефицита
#шоколад #цены #экономика
Производители шоколада предупредили о росте цен из-за мирового дефицита

сегодня, 09:59

В России