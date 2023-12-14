Копают все!

Липчане решили не ждать милостей от дворников управляющий компаний и техники от муниципалитета, которой явно не хватает, и сами взялись за лопаты.

Соцсети просто пестрят видеороликами и снимками коллективного труда по очистке дворов от снега и рассказами о тех, кто взялся за лопаты.Например, жители «Елецкого» прислали нам такое сообщение: «Вечером 13 декабря жители района сплотились в борьбе со стихией, осознав, что ни звонки в ЕДС, ни обращения в администрацию города должного эффекта не приносят, а выбираться с района нужно. Тем более, что автобусное сообщение совершенно не представляло собой никакой альтернативы личному транспорту: многие автобусы высаживали пассажиров в лучшем случае в начале микрорайона, перед ТЦ, а то и вовсе на подъезде к району, на трассе, чтобы не попасть в получасовую пробку. Убрать снег на районе та ещё задачка со звёздочкой, ведь кругом сотни припаркованных авто. Но решение было найдено! Жители дома №5 по улице Артемова вышли сами на расчистку не только придомовой территории, но и проходящей рядом дороги, через которую осуществляется чуть ли ни главный въезд на район. Мужчины активно привлекли соседей к уборке личных авто, помогали выбраться из колеи, освобождали место для работы техники!».В липецких пабликах таких историй много. И именно «Елецкий» лидер снежных флэшмобов.«Осканова,5 — очистили вход в школу и проезд для машин. Спасибо всем! В субботу ещё раз выйдем» - пишет в паблике «Елецкого» Светлана Вольская.«Общие проблемы, природные катаклизмы очень сплачивают людей… Сегодня мы победили в войне со стихией, снежными заносами, завалами, колеями, бесконечными пробками и прочими «радостями» снежной русской зимы... Мы сделали это вместе», — рассказывает Анастасия Тишкова о расчистке дворов на Артемова, 5.«Хотелось бы сказать огромное спасибо и дружным соседям д.8 по ул. Хренникова! Ребята, вы отличные соседи! Отличные ребята! Спасибо! Было весело. Так должно быть всегда и везде. Вместе мы сила!» — пишет Елена Сосновская.«Другая сторона Елецкого микрорайона. Силами жителей дома и виртуозным водителем трактора двор на улице Хренникова, 4 расчищен! Спасибо всем, кто принимал участие!» — пишет Алёна Антюфеева.А вот в самом конце «Елецкого», у храма, завелся свой супер-герой.«Мужчина, который на углу между храмом и Артемова, 5, чистит снег и в перерывах бегает и толкает машины! Вы мой личный герой! Герои не носят плащи», — восхищается соседом по району Анастасия Алтухова.Жители соседнего с «Елецким» района — «Университетского» пишут, как их соседи из дома №14 по улице Белянского расчищали дороги и парковки. «Спасибо, соседи!» — благодарят они друг друга.Причем, сугробы для детей этого района совсем не помеха, а даже, напротив — в них ребята нарыли снежные домики.А вот жители «Европейского» рассказывают о всенародной борьбе со снегом немного, и в таких постах содержаться упреки в адрес местной «управляшки».«Устав ждать УК, мужики сами почистили двор и улицу. Мужики задают логичный вопрос (хоть и не в очень цензурой форме) за что платить тогда УК?» — пишут жители района.Тем временем, оборотистые горожане пытаются заработать на непогоде. Для публикации в пабликах предлагаются сообщения вроде этого:«Предлагаю очень качественную услугу «Уборка снега вручную». Откопаю вашу машину, прочищу выезд, так же место для вашей парковки, порог возле вашего дома, ИП, больницы, мини магазина и т.п. Цены договорные».