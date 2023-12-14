Общество

сегодня, 13:25

Копают все!

122
#расчистка снега
Копают все!

Липчане решили не ждать милостей от дворников управляющий компаний и техники от муниципалитета, которой явно не хватает, и сами взялись за лопаты.

Соцсети просто пестрят видеороликами и снимками коллективного труда по очистке дворов от снега и рассказами о тех, кто взялся за лопаты.

Например, жители «Елецкого» прислали нам такое сообщение: «Вечером 13 декабря жители района сплотились в борьбе со стихией, осознав, что ни звонки в ЕДС, ни обращения в администрацию города должного эффекта не приносят, а выбираться с района нужно. Тем более, что автобусное сообщение совершенно не представляло собой никакой альтернативы личному транспорту: многие автобусы высаживали пассажиров в лучшем случае в начале микрорайона, перед ТЦ, а то и вовсе на подъезде к району, на трассе, чтобы не попасть в получасовую пробку. Убрать снег на районе та ещё задачка со звёздочкой, ведь кругом сотни припаркованных авто. Но решение было найдено! Жители дома №5 по улице Артемова вышли сами на расчистку не только придомовой территории, но и проходящей рядом дороги, через которую осуществляется чуть ли ни главный въезд на район. Мужчины активно привлекли соседей к уборке личных авто, помогали выбраться из колеи, освобождали место для работы техники!».

В липецких пабликах таких историй много. И именно «Елецкий» лидер снежных флэшмобов.

«Осканова,5 — очистили вход в школу и проезд для машин. Спасибо всем! В субботу ещё раз выйдем» - пишет в паблике «Елецкого» Светлана Вольская.

«Общие проблемы, природные катаклизмы очень сплачивают людей… Сегодня мы победили в войне со стихией, снежными заносами, завалами, колеями, бесконечными пробками и прочими «радостями» снежной русской зимы... Мы сделали это вместе», — рассказывает Анастасия Тишкова о расчистке дворов на Артемова, 5.

xN0wtSJcfFc.jpg

«Хотелось бы сказать огромное спасибо и дружным соседям д.8 по ул. Хренникова! Ребята, вы отличные соседи! Отличные ребята! Спасибо! Было весело. Так должно быть всегда и везде. Вместе мы сила!» — пишет Елена Сосновская.


«Другая сторона Елецкого микрорайона. Силами жителей дома и виртуозным водителем трактора двор на улице Хренникова, 4 расчищен! Спасибо всем, кто принимал участие!» — пишет Алёна Антюфеева.



А вот в самом конце «Елецкого», у храма, завелся свой супер-герой.


 «Мужчина, который на углу между храмом и Артемова, 5, чистит снег и в перерывах бегает и толкает машины! Вы мой личный герой! Герои не носят плащи», — восхищается соседом по району Анастасия Алтухова.

Жители соседнего с «Елецким» района — «Университетского» пишут, как их соседи из дома №14 по улице Белянского расчищали дороги и парковки. «Спасибо, соседи!» — благодарят они друг друга.

Причем, сугробы для детей этого района совсем не помеха, а даже, напротив — в них ребята нарыли снежные домики.




А вот жители «Европейского» рассказывают о всенародной борьбе со снегом немного, и в таких постах содержаться упреки в адрес местной «управляшки».

«Устав ждать УК, мужики сами почистили двор и улицу. Мужики задают логичный вопрос (хоть и не в очень цензурой форме) за что платить тогда УК?» — пишут жители района.

Тем временем, оборотистые горожане пытаются заработать на непогоде. Для публикации в пабликах предлагаются сообщения вроде этого:

«Предлагаю очень качественную услугу «Уборка снега вручную». Откопаю вашу машину, прочищу выезд, так же место для вашей парковки, порог возле вашего дома, ИП, больницы, мини магазина и т.п. Цены договорные».
122
#расчистка снега

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Область снова завалит снегом: если прогноз сбудется, месячная норма осадков окажется перевыполнена
#снегопад
3
Область снова завалит снегом: если прогноз сбудется, месячная норма осадков окажется перевыполнена

51 минуту назад

Общество
38-летний добровец одновременно обморозил ноги и обжёг руки
#обморожение #ожоги
2
38-летний добровец одновременно обморозил ноги и обжёг руки

сегодня, 12:58

Общество
Мост через Липовку на улице Советской реконструируют за 96,4 миллиона рублей
#сталинский мост
11
Мост через Липовку на улице Советской реконструируют за 96,4 миллиона рублей

сегодня, 12:47

Общество
К 70-летнию региона липецкие лесники высадят из 53 тысяч деревьев герб области
#герб #70-летие
3
К 70-летнию региона липецкие лесники высадят из 53 тысяч деревьев герб области

сегодня, 12:41

Общество
Водителю скорой пришлось расчищать дорогу для вывоза больного
#снег #дороги
43
Водителю скорой пришлось расчищать дорогу для вывоза больного

сегодня, 12:14

Общество
Из-за невозможности проезда во дворы липчане массово паркуются на обочинах дорог
#дороги #снег #управляющая компания
66
Из-за невозможности проезда во дворы липчане массово паркуются на обочинах дорог

сегодня, 10:50

Общество