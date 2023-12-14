Область снова завалит снегом: если прогноз сбудется, месячная норма осадков окажется перевыполнена

Очередной снегопад начнется уже сегодня вечером. Синоптики говорят, что высота снежного покрова вырастет почти вдвое.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) рассылает липчанам сообщения о предстоящей непогоде: «С 18.00 14.12 до 18.00 15.12 ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, порывы 15-20 м/с», — говорится в SMS спасателей.



Синоптик областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов по просьбе GOROD48 рассказал об особенностях нового снегопада.



— С большой долей вероятности, на наш регион выпадет пушистый снег, в отличие от соседних Орловской, Курской и Воронежской областей, где ожидается мокрый снег, — рассказал Николай Зиборов. — Над соседними регионами окажется теплый сектор южного циклона. До нас он если и дотянет, то захватит только южную часть области.



По словам синоптика, снегопад начнется вечером, около полуночи он усилится и будет таким до шести утра. Далее его интенсивность уменьшится. Завтра снег будет падать весь день. Высота снежного покрова вырастет почти вдвое — примерно на 15 сантиметров (сейчас высота покрова составляет 20 сантиметров). После снегопада месячная норма осадков декабря окажется перевыполнена.



В последующие два дня синоптики обещают передышку от осадков. А далее дело пойдет к потеплению. Днем температура воздуха будет стремиться к плюсовым значениям, а ночью — к отрицательным. Иными словами, следующим испытанием для нас станут скользкие улицы.