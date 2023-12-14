Общество

53 минуты назад

Область снова завалит снегом: если прогноз сбудется, месячная норма осадков окажется перевыполнена

4 1188
#снегопад
2
Область снова завалит снегом: если прогноз сбудется, месячная норма осадков окажется перевыполнена

Очередной снегопад начнется уже сегодня вечером. Синоптики говорят, что высота снежного покрова вырастет почти вдвое.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) рассылает липчанам сообщения о предстоящей непогоде: «С 18.00 14.12 до 18.00 15.12 ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, порывы 15-20 м/с», — говорится в SMS спасателей.

Синоптик областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов по просьбе GOROD48 рассказал об особенностях нового снегопада.

— С большой долей вероятности, на наш регион выпадет пушистый снег, в отличие от соседних Орловской, Курской и Воронежской областей, где ожидается мокрый снег, — рассказал Николай Зиборов. — Над соседними регионами окажется теплый сектор южного циклона. До нас он если и дотянет, то захватит только южную часть области.

По словам синоптика, снегопад начнется вечером, около полуночи он усилится и будет таким до шести утра. Далее его интенсивность уменьшится. Завтра снег будет падать весь день. Высота снежного покрова вырастет почти вдвое — примерно на 15 сантиметров (сейчас высота покрова составляет 20 сантиметров). После снегопада месячная норма осадков декабря окажется перевыполнена.

В последующие два дня синоптики обещают передышку от осадков. А далее дело пойдет к потеплению. Днем температура воздуха будет стремиться к плюсовым значениям, а ночью — к отрицательным. Иными словами, следующим испытанием для нас станут скользкие улицы.
4 1188
#снегопад
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не эксперт

1 минуту назад
запасайтесь лыжами на завтра и через неделю подумайте о приобретении коньков!
ответить

Хитрый

10 минут назад
Снегв хочу по больше! Впереди выходные снегоход застоялся ямаха сила!
ответить

Коммунист

25 минут назад
Владим Владимыч спаси!
ответить

Diorama

38 минут назад
Супер! -главное что бы потом город не накрыла продолжительная оттепель. И уже хочется узнать прогноз погоды в новогоднюю ночь.
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Копают все!
#расчистка снега
Копают все!

сегодня, 13:25

Общество
38-летний добровец одновременно обморозил ноги и обжёг руки
#обморожение #ожоги
2
38-летний добровец одновременно обморозил ноги и обжёг руки

сегодня, 12:58

Общество
Мост через Липовку на улице Советской реконструируют за 96,4 миллиона рублей
#сталинский мост
11
Мост через Липовку на улице Советской реконструируют за 96,4 миллиона рублей

сегодня, 12:47

Общество
К 70-летнию региона липецкие лесники высадят из 53 тысяч деревьев герб области
#герб #70-летие
3
К 70-летнию региона липецкие лесники высадят из 53 тысяч деревьев герб области

сегодня, 12:41

Общество
Водителю скорой пришлось расчищать дорогу для вывоза больного
#снег #дороги
44
Водителю скорой пришлось расчищать дорогу для вывоза больного

сегодня, 12:14

Общество
Из-за невозможности проезда во дворы липчане массово паркуются на обочинах дорог
#дороги #снег #управляющая компания
66
Из-за невозможности проезда во дворы липчане массово паркуются на обочинах дорог

сегодня, 10:50

Общество