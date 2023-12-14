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32 минуты назад

Водители сами убирали снег на открывшемся КПП на границе РФ с Финляндией

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#Финляндия #КПП #снег #автомобилисты

Въезжающие из России в Финляндию сами убирали снег на открывшемся 14 декабря контрольно-пропускном пункте (КПП) Торфяновка.

Первые машины, направляющиеся из России в Финляндию через пункт пропуска Торфяновка в ночь на 14 декабря, столкнулись с неожиданной проблемой. Финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП, и чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать, - пишет "Фонтанка.Ру".

Отмечается, что в сторону России после открытия КПП в первые часы скопилось около 40 машин. Издание отмечает, что пропуск автомобиля занимает примерно 15 минут у финской стороны.

Из России в Финляндию было пока около десятка автомобилей.

Кроме того, перед пунктом пропуска скопилось заметное количество грузовиков.

14 декабря власти Финляндии открыли на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта. Движение началось через пункты пропуска "Ваалимаа" и "Ниирала". Решение об этом было принято на заседании кабинета министров Финляндии. Оба КПП будут открыты на один месяц, до 14 января 2024 года.
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#Финляндия #КПП #снег #автомобилисты

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