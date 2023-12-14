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РФ просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц до июля

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#яйца #экономика

Инициатива касается ввоза яиц на территорию Россию в период с 1 января по 30 июня 2024 года.

Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение разрешить ввезти на территорию России 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, - говорится в материалах ЕЭК.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины яиц свежих кур домашних, <...> ввозимых на территорию Российской Федерации в период с 1 января по 30 июня 2024 года включительно в объеме 1,2 млрд штук. Ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении указанных товаров установлена в размере 15% от таможенной стоимости", - отмечается в материалах.

Уточняется, что предлагаемая Россией мера распространяется на свежие яйца домашних кур, предназначенные как для реализации в розничной торговле, так и для использования в производстве пищевой продукции. Реализация меры позволит сбалансировать внутренний рынок пищевых яиц, сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию и не допустить ее дефицита, обеспечить рост предложения в соответствии с платежеспособным спросом, - передает ТАСС.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что правительство России поддержало предложенное на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции предложение обнулить с 1 января по 30 июня 2024 года ввозную таможенную пошлину на куриные яйца в объеме 1,2 млрд штук.
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#яйца #экономика

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