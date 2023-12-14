Водителю скорой пришлось расчищать дорогу для вывоза больного

С начала снегопадов было уже не меньше 10 подобных случаев.

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На улице Неделина в Липецке водителю «Скорой помощи» сегодня пришлось самому лопатой прокладывать дорогу неотложке.«Вот так приходится работать скорой, водитель чистит дорогу, чтобы вывезти больного. Улица Неделина», — отмечает автор видео.«Водитель скорой мечется с лопатой по сугробам, пытаясь расчистить путь. Врачи в это время у пациента (к которому они бежали с чемоданами, форсируя снежные кучи, так как сразу машина к подъезду не проехала). Снято во дворе дома №27 по улице Неделина, рядом с памятнику Пушкину, в 70 метрах от остановки автобуса — центр города!», — сообщает уже другой очевидец.По словам главного врача Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александра Игнатовского, с начала снегопадов — то есть с 20-х чисел ноября водителям скорой пришлось более 10 раз расчищать себе дорогу. А вопросы по подобным видео следует задавать мэрам городов, главам районных администраций и руководителям управляющих компаний.