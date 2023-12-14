Общество

45 минут назад

Водителю скорой пришлось расчищать дорогу для вывоза больного

17 1167
#снег #дороги
3

С начала снегопадов было уже не меньше 10 подобных случаев.

На улице Неделина в Липецке водителю «Скорой помощи» сегодня пришлось самому лопатой прокладывать дорогу неотложке.

«Вот так приходится работать скорой, водитель чистит дорогу, чтобы вывезти больного. Улица Неделина», — отмечает автор видео.



«Водитель скорой мечется с лопатой по сугробам, пытаясь расчистить путь. Врачи в это время у пациента (к которому они бежали с чемоданами, форсируя снежные кучи, так как сразу машина к подъезду не проехала). Снято во дворе дома №27 по улице Неделина, рядом с памятнику Пушкину, в 70 метрах от остановки автобуса — центр города!», — сообщает уже другой очевидец.

По словам главного врача Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александра Игнатовского, с начала снегопадов — то есть с 20-х чисел ноября водителям скорой пришлось более 10 раз расчищать себе дорогу. А вопросы по подобным видео следует задавать мэрам городов, главам районных администраций и руководителям управляющих компаний.
17 1167
#снег #дороги
3

Комментарии (17)

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Луценко

4 минуты назад
Угловая будет работать на руднике? Дворы не чищены! Евгения Юрьевна, обратите внимание на рудник и ук угловую
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Сергей

8 минут назад
Терешкова 32/2 забыли машины стоят и полиция не может проехать , 32/1 чистит трактор , а до следующего дома трактор не едет.
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Елена

17 минут назад
Сырский рудник частный сектор вообще забытый богом уголок..вчера на ул поселковой тоже застряла скорая.трактора калымят.сосед вчера нашел трактор.слседи попросили прочистить.не поехал дальше чистить.да при гулевском такого бордака не было
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***

18 минут назад
Огромное уважение такому водителю!!!
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Клейменов

19 минут назад
а гжи с их в адрес укашек предостережениями где? Или снова отписки строчат?
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ворчиха

20 минут назад
куда делся департамент недоразвития территорий? где их красивые картинки?
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666

21 минуту назад
Какой мэр, такие и дороги.
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Гость.

25 минут назад
Унас больше доверяют УК где те говорят что для очистки снега мешают припаркованные машину. Они же мэрии так говорят.
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Обкомовских трутней

25 минут назад
направить туда на расчистку снега
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Алкан лтз

26 минут назад
Хорошо что вообще приехал ато обычно вызвал и отебе забыли! А этот водитель молодец ответственный за свою работу
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