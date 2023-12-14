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Песни российских музыкантов вернулись в чарты постсоветских стран
Российские музыканты начали возвращать былую популярность в странах постсоветского пространства после резкого спада в 2022 году.
В 2023 году девять из десяти строчек хит-парадов российские исполнители заняли в Белоруссии и самой России, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении, Латвии и Таджикистане, по шесть — в Узбекистане и Эстонии, по пять — в Азербайджане и Казахстане, по четыре — в Киргизии и Туркменистане, три — на Украине, два — в Литве.
Почти во все рейтинги попала песня "Пыяла" дуэта "Аигел" (саундтрек к сериалу "Слово пацана"). Она заняла первое место в десяти странах, второе — в четырех. Также во многих рейтингах присутствуют группа "Моя Мишель" и певица Anna Asti.
В декабре 2021 года песни российских музыкантов пользовались популярностью почти во всех бывших советских республиках. Так, они занимали по девять строчек в топ-10 в Молдавии и на Украине. В 2022 году спрос сократился: в Литве и Киргизии российские музыканты не попали в хит-парады, в Казахстане и на Украине в топ-10 было по одному российскому артисту. Больше половины строчек в 2022-м исполнители из РФ заняли только в Латвии и Молдавии (по шесть строчек) и в самой России (семь). Эксперты связали рост популярности российских исполнителей со спадом политизированности культуры и интересом к сериалу «Слово пацана».
По данным Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), доходы авторов музыки по итогам 2022 года выросли на 26%, что помогло им восстановиться до уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19. Крупнейшим источником дохода авторов музыки стал стриминг.