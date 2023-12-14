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МОК изменил информацию о числе отобравшихся на Олимпийские игры россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что шестеро российских спортсменов получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом РФ, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр, - передает РИА Новости.
8 декабря МОК объявил, что среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским). Позднее релиз организации был обновлен: вместо восьми россиян теперь значатся шесть.
Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.