В России
сегодня, 09:59
Производители шоколада предупредили о росте цен из-за мирового дефицита
Производители шоколада предупредили о росте цен на популярное лакомство в России.
Производители шоколадных кондитерских изделий предупредили о подорожании продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки, - рассказали РБК несколько участников рынка.
В начале декабря 2023 года российское подразделение крупнейшего мирового производителя промышленного шоколада и какао-продуктов — швейцарской Barry Callebaut — предупредило партнеров о предстоящем увеличении цен на свою продукцию. С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%, - следует из копии письма ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша".
Отмечается, что стоимость кондитерских изделий вырастет из-за рекордного увеличения цен на какао-бобы на фоне дефицита, подорожания сырья и упаковки, возросшими транспортными расходами и ослабления рубля.
Для производства шоколада в РФ используется импортное сырье, пояснил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Какао-бобы поставляют из Африки и Южной Америки. С начала 2023 года курс национальной валюты снизился на 29%, сырье подорожало среднем на 30–50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%, - пояснил управляющий подмосковной кондитерской фабрикой "Господарь" (специализируется на производстве тортов) Сергей Сурмач.
По словам президента кондитерской фабрики "Победа" Виталия Муравьева, стоимость какао на бирже выросла на фоне мирового дефицита: последние три года урожай бобов был маленьким из-за неблагоприятной погоды в Западной Африке. В июне их стоимость поднялась до рекордного уровня за 46 лет: сентябрьские фьючерсы на поставку оценили в 3269 долларов за тонну какао. С января по июнь они подорожали на 32 процента, К концу ноября фьючерсы подорожали до 4522 долларов за тонну.
Производители в РФ считают, что рост стоимости сырья и другие издержки можно покрыть, лишь увеличив цены на 60-70% в зависимости от сорта шоколада. На какао приходится не менее половины себестоимости шоколада, поэтому подорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию, - пояснил Востриков.
В октябре ряд производителей в России предупредили торговые сети о предстоящем повышении цен на шоколад.
В начале декабря 2023 года российское подразделение крупнейшего мирового производителя промышленного шоколада и какао-продуктов — швейцарской Barry Callebaut — предупредило партнеров о предстоящем увеличении цен на свою продукцию. С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%, - следует из копии письма ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша".
Отмечается, что стоимость кондитерских изделий вырастет из-за рекордного увеличения цен на какао-бобы на фоне дефицита, подорожания сырья и упаковки, возросшими транспортными расходами и ослабления рубля.
Для производства шоколада в РФ используется импортное сырье, пояснил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Какао-бобы поставляют из Африки и Южной Америки. С начала 2023 года курс национальной валюты снизился на 29%, сырье подорожало среднем на 30–50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%, - пояснил управляющий подмосковной кондитерской фабрикой "Господарь" (специализируется на производстве тортов) Сергей Сурмач.
По словам президента кондитерской фабрики "Победа" Виталия Муравьева, стоимость какао на бирже выросла на фоне мирового дефицита: последние три года урожай бобов был маленьким из-за неблагоприятной погоды в Западной Африке. В июне их стоимость поднялась до рекордного уровня за 46 лет: сентябрьские фьючерсы на поставку оценили в 3269 долларов за тонну какао. С января по июнь они подорожали на 32 процента, К концу ноября фьючерсы подорожали до 4522 долларов за тонну.
Производители в РФ считают, что рост стоимости сырья и другие издержки можно покрыть, лишь увеличив цены на 60-70% в зависимости от сорта шоколада. На какао приходится не менее половины себестоимости шоколада, поэтому подорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию, - пояснил Востриков.
В октябре ряд производителей в России предупредили торговые сети о предстоящем повышении цен на шоколад.