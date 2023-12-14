Общество

сегодня, 10:22

На дороге Липецк-Чаплыгин ночью выстроилась огромная пробка из фур

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#снег #дороги
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Видео появилось в соцсетях.

На дороге из Липецка в Чаплыгин сегодня в районе 1:30-1:40 ночи выстроилась огромная пробка из фур. Видео пробки автомобилисты выложили в соцсетях.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, информации о ДТП на данном участке в полицию не поступало. В управление дорог и транспорта Липецкой области сообщений о каких-либо чрезвычайных происшествиях на этой трассе также не приходило.

Возможно, затор вызвали погодные условия, и какой-то грузовик не мог забраться в горку. Ещё одна версия — временное затруднение в движении из-за ремонта моста на дороге Липецк-Чаплыгин.



Добавим, что дорожные службы продолжают расчищать региональные трассы.

Как сообщает Telegram-канал управления дорог и транспорта Липецкой области, прошедшей ночью на областных дорогах работали более 100 единиц спецтехники, сейчас их количество увеличено до 160 машин. Однако быстро справиться с последствиями такого интенсивного снегопада невозможно. Специалисты делают все возможное для стабилизации обстановки. 

В связи с погодными условиями движение межмуниципальных автобусов осуществляется с небольшими задержками. Маршрут №141 «Липецк – Плеханово» пока выполняется до села Плеханово.  

Фото, видео – vk.com/chapligin_chp
 
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#снег #дороги
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Комментарии (3)

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Липчанин

33 минуты назад
Во как, это Россия, происходит ЧП, но ни кто из служб, которые обязаны знать, не знает ни кто
ответить

Где

35 минут назад
конкретно?
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А шо

54 минуты назад
МЧС и др.службы не работаю.Колхозы угробили,теперь даже дорогу в селе некому почистить.Позор.
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