Общество
сегодня, 10:22
На дороге Липецк-Чаплыгин ночью выстроилась огромная пробка из фур
Видео появилось в соцсетях.
На дороге из Липецка в Чаплыгин сегодня в районе 1:30-1:40 ночи выстроилась огромная пробка из фур. Видео пробки автомобилисты выложили в соцсетях.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, информации о ДТП на данном участке в полицию не поступало. В управление дорог и транспорта Липецкой области сообщений о каких-либо чрезвычайных происшествиях на этой трассе также не приходило.
Возможно, затор вызвали погодные условия, и какой-то грузовик не мог забраться в горку. Ещё одна версия — временное затруднение в движении из-за ремонта моста на дороге Липецк-Чаплыгин.
Добавим, что дорожные службы продолжают расчищать региональные трассы.
Как сообщает Telegram-канал управления дорог и транспорта Липецкой области, прошедшей ночью на областных дорогах работали более 100 единиц спецтехники, сейчас их количество увеличено до 160 машин. Однако быстро справиться с последствиями такого интенсивного снегопада невозможно. Специалисты делают все возможное для стабилизации обстановки.
В связи с погодными условиями движение межмуниципальных автобусов осуществляется с небольшими задержками. Маршрут №141 «Липецк – Плеханово» пока выполняется до села Плеханово.
Фото, видео – vk.com/chapligin_chp
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, информации о ДТП на данном участке в полицию не поступало. В управление дорог и транспорта Липецкой области сообщений о каких-либо чрезвычайных происшествиях на этой трассе также не приходило.
Возможно, затор вызвали погодные условия, и какой-то грузовик не мог забраться в горку. Ещё одна версия — временное затруднение в движении из-за ремонта моста на дороге Липецк-Чаплыгин.
Добавим, что дорожные службы продолжают расчищать региональные трассы.
Как сообщает Telegram-канал управления дорог и транспорта Липецкой области, прошедшей ночью на областных дорогах работали более 100 единиц спецтехники, сейчас их количество увеличено до 160 машин. Однако быстро справиться с последствиями такого интенсивного снегопада невозможно. Специалисты делают все возможное для стабилизации обстановки.
В связи с погодными условиями движение межмуниципальных автобусов осуществляется с небольшими задержками. Маршрут №141 «Липецк – Плеханово» пока выполняется до села Плеханово.
Фото, видео – vk.com/chapligin_chp
Липчанин
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