сегодня, 10:01
Водитель автобуса устроил обогревочный пункт для мерзнущих на остановке липчан
На улице Ковалева возникла большая пробка. На остановке мерзли десятки человек — их пустил погреться водитель муниципального автобуса.
Как пишут в соцсетях, один из пассажиров застрял на остановке, на помощь им пришел водитель автобуса №11.
«Добрый вечер, хочу выразить благодарность водителю автобусного маршрута №11, который сегодня на остановке «Облремстрой/КПД-2», примерно в 16:35, предоставил людям место для разогрева. Из-за длительной пробки на Цемзаводе люди собрались на остановке, ждали и замерзли. Водитель открыл двери и впустил людей, сказал не платить, просто приходите погреться! Спасибо вам, Человечество!», — поблагодарил водителя анонимный гражданин через паблик «Липецк Live».
Липчане
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