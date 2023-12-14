Общество

сегодня, 10:01

Водитель автобуса устроил обогревочный пункт для мерзнущих на остановке липчан

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На улице Ковалева возникла большая пробка. На остановке мерзли десятки человек — их пустил погреться водитель муниципального автобуса.

Днем 13 декабря улица Ковалева попала в огромную пробку из-за дорожно-транспортного происшествия . Жители ждут автобус, а этот район обслуживают всего два маршрута - №11 и 115, которые остановились на остановке.

Как пишут в соцсетях, один из пассажиров застрял на остановке, на помощь им пришел водитель автобуса №11.

«Добрый вечер, хочу выразить благодарность водителю автобусного маршрута №11, который сегодня на остановке «Облремстрой/КПД-2», примерно в 16:35, предоставил людям место для разогрева. Из-за длительной пробки на Цемзаводе люди собрались на остановке, ждали и замерзли. Водитель открыл двери и впустил людей, сказал не платить, просто приходите погреться! Спасибо вам, Человечество!», — поблагодарил водителя анонимный гражданин через паблик «Липецк Live».
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Комментарии (5)

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Липчане

21 минуту назад
Надо было ФИО водителя спросить.
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Алкан лтз

30 минут назад
Водителя надо поблагодарить от всех липчан спасибо вам то что вы не тверды душой и добры сердцем! Спасибо вам водитель! А вашему руководству я бы предложил чтоб человеку хоть немножко а дали премию к новому году за такой добрый поступок.
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vlad

36 минут назад
Поступок человечный но вот к перевозчику 11-ого маршрута превеликие вопросы в 21 час примерно перестает ходить автобус 315-ого направления но перестает работать в связи с завершением своих рейсов в то время на 11-ом автобусе должно быть 4 автобуса де фак-то остается всего 1 автобус вот пока он с Пришвина не сделает оборот с ККП не выбраться проблемы начались 11.07.2022 и не конца не края проблеме...
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А шо

40 минут назад
Бабушка, Спасибо водителю.А молодёжь,она ещё никуда не попадала.Думают как офисе,тепло.
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Бабушка

43 минуты назад
На фото человек в летних кроссовках. Молодёжь, вы с головой дружите?
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