А ты разделяешь?

Липчан приглашают высказать свое мнение о раздельном сборе отходов.

Несколько вопросов позволят прояснить:

- какой инфраструктурой пользуются липчане, чтобы разделять отходы;

- почему кто-то не сортирует отходы и что мешает начать;

- насколько эффективна социальная реклама.





Опрос можно пройти по ссылке:

https://forms.gle/dGGE84At1iwhQPCx8



Заполнение формы займет меньше 5 минут.

В апреле подобный опрос прошел весной, в нем приняли участие 1100 респондентов. Результаты звучат обнадеживающе: 63% липчан ответили, что уже сортируют отходы. 37% опрошенных не практикуют раздельный сбор.



Опрос организован в рамках проекта «Зеленые города», который реализуется Движением ЭКА и направлен на массовое вовлечение жителей в раздельный сбор отходов и включение их в экологическую повестку.





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