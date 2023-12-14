18 минут назад
А ты разделяешь?
Липчан приглашают высказать свое мнение о раздельном сборе отходов.
Несколько вопросов позволят прояснить:
- какой инфраструктурой пользуются липчане, чтобы разделять отходы;
- почему кто-то не сортирует отходы и что мешает начать;
- насколько эффективна социальная реклама.
Опрос можно пройти по ссылке:
https://forms.gle/dGGE84At1iwhQPCx8
Заполнение формы займет меньше 5 минут.
В апреле подобный опрос прошел весной, в нем приняли участие 1100 респондентов. Результаты звучат обнадеживающе: 63% липчан ответили, что уже сортируют отходы. 37% опрошенных не практикуют раздельный сбор.
Опрос организован в рамках проекта «Зеленые города», который реализуется Движением ЭКА и направлен на массовое вовлечение жителей в раздельный сбор отходов и включение их в экологическую повестку.
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