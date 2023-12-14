Бизнес

18 минут назад

А ты разделяешь?

93
#ЭкоПром-Липецк
1
А ты разделяешь?

Липчан приглашают высказать свое мнение о раздельном сборе отходов.

Несколько вопросов позволят прояснить:
- какой инфраструктурой пользуются липчане, чтобы разделять отходы;
- почему кто-то не сортирует отходы и что мешает начать;
- насколько эффективна социальная реклама.

Опрос можно пройти по ссылке:
 https://forms.gle/dGGE84At1iwhQPCx8 

Заполнение формы займет меньше 5 минут.

В апреле подобный опрос прошел весной, в нем приняли участие 1100 респондентов. Результаты звучат обнадеживающе: 63% липчан ответили, что уже сортируют отходы. 37% опрошенных не практикуют раздельный сбор.

Опрос организован в рамках проекта «Зеленые города», который реализуется Движением ЭКА и направлен на массовое вовлечение жителей в раздельный сбор отходов и включение их в экологическую повестку.

Реклама. АО «ЭкоПром-Липецк»

93
#ЭкоПром-Липецк
1
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

ВШЭ отметила инвестиционную активность РВК-Липецк
ВШЭ отметила инвестиционную активность РВК-Липецк

12.12.2023 13:53

Бизнес
Липчане стали чаще экономить на мобильной связи и интернете
Липчане стали чаще экономить на мобильной связи и интернете

11.12.2023 10:58

Бизнес
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»

11.12.2023 08:00

Бизнес
Невиданный обвал цен на недвижимость в Липецке!
Невиданный обвал цен на недвижимость в Липецке!

07.12.2023 08:00

Бизнес
С «Пятёрочкой» каждый может стать Дедом Морозом: сеть запустила «Ёлку желаний»
С «Пятёрочкой» каждый может стать Дедом Морозом: сеть запустила «Ёлку желаний»

05.12.2023 10:43

Бизнес
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП

04.12.2023 08:00

Бизнес