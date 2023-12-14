Происшествия

22 минуты назад

Дело о краже из расселённого дома ушло в суд

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#кража
Дело о краже из расселённого дома ушло в суд

52-летний липчанин заработал 2000 рублей и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Липецкие полицейские завершили расследование уголовного дела о краже батарей и техники из квартиры расселённого дома по улице Полины Осипенко.

52-летнего липчанина обвиняют в краже у 60-летней женщины четырех батарей из чугуна за 6 400 рублей, стиральной машины за 18 300 рублей, двух масляных обогревателей за 6 000 рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 30 700 рублей.

«Обвиняемый пояснил, что в апреле 2022 года он решил зайти в расселённый дом по улице Полины Осипенко, чтобы посмотреть, есть ли там какой-нибудь металл. На первом этаже он увидел деревянную запертую дверь и выбил ее ногой. В квартире он обнаружил имущество, которое можно было сдать в скупку металла. Чтобы его вынести, он обратился за помощью к своему другу, которому пояснил, что находящиеся в квартире батареи, стиральная машина и масляные обогреватели ему разрешил забрать его знакомый. Похищенное они вынесли на улицу, погрузили на коляску и отвезли в скупку металлолома, выручив 2000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Действия 52-летнего липчанина квалифицированы следствием по пунктам «б,в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража

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Ух ты прям гангстер
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