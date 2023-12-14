Общество

37 минут назад

В школу в центре Липецка не пришла половина учеников, в школу на окраине — четверть

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#школа
В школу в центре Липецка не пришла половина учеников, в школу на окраине — четверть

В разных школах по-разному отреагировали на введенный мэром режима свободного посещения.

Сегодня — первый из двух дней, на который распространяется объявленный вчера главой Липецка Евгенией Уваркиной режим свободного посещения школ. Уже вчера эта рекомендация вызвала бурные споры: дети захотели остаться дома, часть родителей поддержала мэра, часть была категорически против.

Сегодня мы решили узнать, как обстоят дела в школах с посещаемостью. Но на этот вопрос в департаменте образования нам не ответили — ведомство ведет подсчет лишь тех школ и классов, которые переведены на удаленку из-за сезонной заболеваемости. В департаменте еще раз подтвердили нежелание закрывать на карантин все школы города со следующего понедельника.

А вот что нам рассказали в нескольких школах.

— У нас на карантине — несколько классов. После первого урока могут сказать, что на уроки пришла половина учеников. Меньше всего младшеклассников — очевидно, родители решили дать им два дня отдыха. Ученики старших классов пришли почти все, — сказал GOROD48 директор школы в центре Липецка.

А вот в школе на городской окраине ситуация иная.

— У нас на карантине — четыре класса. В школу сегодня не пришла четверть учеников, как правило тех, кто живет в пригородных селах. А те, кто живет непосредственно в микрорайоне, пришли почти полным составом, — сообщила нам директор школы.
1 629
#школа

Комментарии (1)

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Гостья

23 минуты назад
Нужно закрыть все школы пока заболеваемость, не пошла ещё больше на наших детей .
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