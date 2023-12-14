Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: снег возьмёт паузу, вакансия сисадмина-космонавта и страна гейш

6 760
#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: снег возьмёт паузу, вакансия сисадмина-космонавта и страна гейш

Липчан ждут выставка в честь знаменитого поэта, кукольный спектакль, творчество пожилых людей и кинопремьеры.

Снегопад возьмёт паузу

Днём немного потеплеет, температура составит от -5 до -7 градусов. Снег тоже будет падать с неба, но – небольшой.Правда, синоптики говорят, что это затишье - перед бурей. В пятницу нас вновь ждёт авральный снегопад. 

DSC0750112.jpg

Отключения воды

Холодную воду с 10:00 и до окончания ремонта сегодня отключат лишь в нескольких домах на улицах 15-й микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б; Водопьянова 70.

WhatsApp Image 2023-05-02 at 15.11.18 (5).jpeg

Отключения света

Без электричества с 9:00 до 17:00 останутся дома на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 17; Вилли Огнева, 1, 2, 3, 4, 4/1; Клавдии Шаталовой, 9а, 11, 11а.

IMG_0357.JPG

С 9:00 до 16:00 не будет света у всего села Косырёвка.

Пробки

Ещё не было и 7 утра, а в Липецке уже образовалась первая пробка красного цвета – на въезде на мост через Каменный лог на улице Терешковой (в сторону Центрального рынка). Жёлтых участков на электронных картах города с раннего утра видимо-невидимо. Всё это говорит о том, что день вновь станет сложным для дорожного движения и перед выездом лучше изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Иначе можно по незнанию надолго застрять в пути.

«Дорогие люди» (6+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня с 14:00 пройдут мероприятия фестиваля серебряного творчества «Дорогие люди».

Это мероприятие способствует творческому самовыражению людей старшего возраста. Фестиваль проходит в разных населенных пунктах в Липецком, Измалковском, Лебедянском районах, Усмани. Сегодня очередь Липецка встречать творческих гостей.

В программу войдут выставки, концертная программа, творческие мастерские и т.д. Проект реализуют благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

й1.jpg

Фото vk.com/d0rogieludi

«Многоликая Япония» (16+)

В Центральной городской библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) вновь приготовили что-то эдакое.

Сегодня в 17:00 желающие могут встретится с тревел-блогером Анной Харлановой. Встреча организована клубом «Живи. Путешествуй. Люби», а тему встречи отразили в названии «Многоликая Япония: страна аниме, сакуры, гейш и самураев». Речь пойдёт о стране Восходящего солнца и ей особенностях, который подчас способны шокировать европейского человека.

karta-yaponii-politicheskaya-full.jpg

Почему вокруг столько снега?

Сходить сегодня можно и в театр – кукольный. Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на познавательный и весёлый спектакль «Времена года» по пьесе В. Бабкиной.

07d37f58367a221df3d0e65a45946f99.jpg

Почему вокруг вдруг стало все белым бело? Зачем листочки с деревьев упали на землю? Как понять, что наступила весна? В увлекательной и забавной форме главная героиня спектакля любознательная Веснушка расскажет малышам, что такое времена года, как они сменяют друг друга и почему каждое время – прекрасно. Спектакль идёт 45 минут.

Сеансы в 16:00 и в 17:00.

Поэт «Серебряного века» (6+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) открывалась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтом Серебряного века Валерия Брюсова.

Особый интерес в экспозиции представляет прижизненное издание сборника стихотворений Валерия Брюсова «Миг». В него вошли произведения, написанные в 1920–1921 гг., а также драматический этюд «Пифагорейцы».

66.jpg

Внимание стоит уделить его дневниками и воспоминаниями: «Из моей жизни. Моя юность. Памяти» (Москва, 1927 г.) и «За моим окном» (Москва, 1913 г.). В художественном оформлении принимал участие известный художник-график А. И. Кравченко. На выставке представлены второй и третий сборники альманаха «Сирин», которые содержат произведения В. Брюсова.

Выставка пройдёт до конца декабря. Вход свободный.

Поддержи земляков в конкурсе

30 245 детей из 89 регионов страны принимают участие в конкурсе видеороликов «Смотри, это Россия!».

8ea2b31d8f0d09b261697d11539eac15.jpg

По условиям состязания дети снимали видео о своей малой родине и выкладывали его на всеобщее обозрение. Проголосовать за лучший ролик можно на сайте. Там есть работы и липецких подростков о нашем крае.

«Новогоднее чудо»

Собрать макулатуру, ненужный пластик и помочь воспитанникам детского дома могут в декабре жители Липецка.

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» продлится до 23 декабря. Средства, которые выручат ха отправку отходов на переработку, пойдут на приобретение вещей первой необходимости и сладких угощений подопечным Елецкого специализированного дома ребенка.

67.jpg

Принести чистые пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (вода, сок, газированные напитки, молочные продукты), колечки от них и ручки от пятилитровых бутылок, а также макулатуру можно в городской отдел охраны окружающей среды по адресу: ул. Зегеля, дом №27/2, кабинет №3. Если объем вторсырья большой, то следует обратиться сразу в организации по переработке по телефону: 89202404515 («ПолиПласт»). Узнать дополнительную информацию о проведении акции можно по телефону (4742) 28-18-50.

Самым активным участникам сбора вторсырья вручат подарки и благодарственные письма.

Самые крутые вакансии декабря

Сервис SuperJob назвал вакансии, спрос на которые особенно вырос в преддверие новогодних праздников. Так, заметно выросла необходимость в курьерах, и за это им готовы повышать зарплату. Средний заработок водителей-курьеров составит 95 тысяч рублей в месяц, работодатели обещают даже до 200 тысяч при выполнении большого числа заказов. Стране требуются также сборщики заказов – в среднем их зарплата составляет 60 тысяч рублей, заработать можно до 110 тысяч.

wyw04vg9ghtp199svdmpx205u529m4ml.jpg

В число топ-вакансий вошли грузчики на новогодние базары, кладовщики в ночные смены, продавцы-консультанты новогодних заказов.

А ещё на SuperJob появилась вакансия сисадмина-космонавта. От кандидата требуется знать наизусть песню песни «Трава у дома» группы «Земляне», принести справку отсутствии астрофобии, кометофобии, метеорофобии и любых других фобий, связанных с космосом, ухаживать за корпоративным котом: кормить, мыть космо-лоток, выслушивать жалобы, быть приветливым с коллегами и клиентами компании, здороваться на улице. Платить готовы всего ничего – 600 тысяч рублей в месяц, но если тратить с умом, то на жизнь может хватить. Соискателям нужно быть готовыми к переезду в Дмитров Московской области (странно, почему не сразу на Марс). Хотели бы такую работу?

Кинопремьеры

Четверг традиционно порадует нас новыми фильмами в кинопрокате. Коротко о самых интересных новинках.

«Манюня: Новогодние приключения». Россия, 2023. Семейный, комедия. Режиссёр Арман Марутян (6+)

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?

В ролях Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Грант Тахотян.

«Новогодний шеф». Россия, 2023. Лирическая комедия. Режиссёр Василий Ровенский (12+)

Виктор – владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?

В ролях Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер

«Честный развод. Бенефис». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Евгений Корчагин (16+)

У Миланы с Геной все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве… Однако здесь — как посмотреть. Милана не верит в себя и связывает свою музыкальную карьеру с тем, что она жена народного любимца «дяди Гены», у которого постоянные гастроли по стране. После выступления на празднике в одном из провинциальных городов к Милане за кулисы приходит… ее отец — Альберт Плехов.

В ролях: Леонид Якубович, Александр Робак, Агата Муциенице.

Дорогие липчане! Трудная рабочая неделя перевалила свой экватор. Сейчас из-за снега даже добраться до места службы – уже подвиг, за который можно просить у начальства выходной. Отвлечься от проблем и держать руку на пульсе событий вам всегда помогут новости на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного, поэтому ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

6 760
#Сегодня в Липецке

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

неоднозначник

6 минут назад
подходящее название фестиваля самодеятельности пенсионеров -"дорогие люди". бюджет пенсионного фонда рф в 2023 году -10,5 триллиона рублей.
ответить

Гость

9 минут назад
А дворники не вошли ещё в число топ вакансий?
ответить

Грустный

41 минуту назад
Лучше бы написали,где купить лопату?
ответить

Липчп6

55 минут назад
Снега горы лежат по всем обочинаи. Надо скорее все убирать. Коммунальщики города!!! Ударным трудом по бездорожью!!! Надо все успеть вывезти до следующего снегопада.
ответить

Гостья

сегодня, 07:11
В инфекционке жуть, что творится. Люди в коридорах лежат. Люди, будьте добры , не хотите больные или уже кашляющие, в общественные места. Не заражайте окружающих!!!
ответить

Коммунист

сегодня, 07:09
С чувством глубокого раболепия и покорности ждём прямую трансляцию
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: снежный коллапс, в школу — по желанию и платные парковки отложены до следующего го...
#вечЁрка #снегопад #школа
15
Липецкая вечЁрка: снежный коллапс, в школу — по желанию и платные парковки отложены до следующего го...

вчера, 20:23

Общество
Жители 11 домов на двух улицах останутся без холодной воды
#отключения
2
Жители 11 домов на двух улицах останутся без холодной воды

вчера, 18:44

Общество
На тысячу работающих липчан приходится 784 иждивенца
#демография
12
На тысячу работающих липчан приходится 784 иждивенца

вчера, 18:38

Общество
Четыре дворника и трактор. К приезду мэра УК «Забота» спешно наводила марафет у двух домов на Манеже...
#снег #дворы #управляющая компания
79
Четыре дворника и трактор. К приезду мэра УК «Забота» спешно наводила марафет у двух домов на Манеже...

вчера, 18:14

Общество
На Плехановском спуске подрядчику не дали укладывать плитку в мороз
#благоустройство
22
На Плехановском спуске подрядчику не дали укладывать плитку в мороз

вчера, 17:55

Общество
«Ты автобус видишь? Нет? А он есть!»
#транспорт
32
«Ты автобус видишь? Нет? А он есть!»

вчера, 16:34

Общество