Сегодня в Липецке: снег возьмёт паузу, вакансия сисадмина-космонавта и страна гейш

Липчан ждут выставка в честь знаменитого поэта, кукольный спектакль, творчество пожилых людей и кинопремьеры.

Снегопад возьмёт паузу

Днём немного потеплеет, температура составит от -5 до -7 градусов. Снег тоже будет падать с неба, но – небольшой.Правда, синоптики говорят, что это затишье - перед бурей. В пятницу нас вновь ждёт авральный снегопад.







Отключения воды

Холодную воду с 10:00 и до окончания ремонта сегодня отключат лишь в нескольких домах на улицах 15-й микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б; Водопьянова 70.







Отключения света

Без электричества с 9:00 до 17:00 останутся дома на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 17; Вилли Огнева, 1, 2, 3, 4, 4/1; Клавдии Шаталовой, 9а, 11, 11а.







С 9:00 до 16:00 не будет света у всего села Косырёвка.

Пробки

Ещё не было и 7 утра, а в Липецке уже образовалась первая пробка красного цвета – на въезде на мост через Каменный лог на улице Терешковой (в сторону Центрального рынка). Жёлтых участков на электронных картах города с раннего утра видимо-невидимо. Всё это говорит о том, что день вновь станет сложным для дорожного движения и перед выездом лучше изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Иначе можно по незнанию надолго застрять в пути.

«Дорогие люди» (6+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня с 14:00 пройдут мероприятия фестиваля серебряного творчества «Дорогие люди».

Это мероприятие способствует творческому самовыражению людей старшего возраста. Фестиваль проходит в разных населенных пунктах в Липецком, Измалковском, Лебедянском районах, Усмани. Сегодня очередь Липецка встречать творческих гостей.

В программу войдут выставки, концертная программа, творческие мастерские и т.д. Проект реализуют благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Фото vk.com/d0rogieludi

«Многоликая Япония» (16+)

В Центральной городской библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) вновь приготовили что-то эдакое.

Сегодня в 17:00 желающие могут встретится с тревел-блогером Анной Харлановой. Встреча организована клубом «Живи. Путешествуй. Люби», а тему встречи отразили в названии «Многоликая Япония: страна аниме, сакуры, гейш и самураев». Речь пойдёт о стране Восходящего солнца и ей особенностях, который подчас способны шокировать европейского человека.







Почему вокруг столько снега?

Сходить сегодня можно и в театр – кукольный. Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на познавательный и весёлый спектакль «Времена года» по пьесе В. Бабкиной.







Почему вокруг вдруг стало все белым бело? Зачем листочки с деревьев упали на землю? Как понять, что наступила весна? В увлекательной и забавной форме главная героиня спектакля любознательная Веснушка расскажет малышам, что такое времена года, как они сменяют друг друга и почему каждое время – прекрасно. Спектакль идёт 45 минут.

Сеансы в 16:00 и в 17:00.

Поэт «Серебряного века» (6+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) открывалась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтом Серебряного века Валерия Брюсова.

Особый интерес в экспозиции представляет прижизненное издание сборника стихотворений Валерия Брюсова «Миг». В него вошли произведения, написанные в 1920–1921 гг., а также драматический этюд «Пифагорейцы».







Внимание стоит уделить его дневниками и воспоминаниями: «Из моей жизни. Моя юность. Памяти» (Москва, 1927 г.) и «За моим окном» (Москва, 1913 г.). В художественном оформлении принимал участие известный художник-график А. И. Кравченко. На выставке представлены второй и третий сборники альманаха «Сирин», которые содержат произведения В. Брюсова.

Выставка пройдёт до конца декабря. Вход свободный.

Поддержи земляков в конкурсе

30 245 детей из 89 регионов страны принимают участие в конкурсе видеороликов «Смотри, это Россия!».







По условиям состязания дети снимали видео о своей малой родине и выкладывали его на всеобщее обозрение. Проголосовать за лучший ролик можно на сайте. Там есть работы и липецких подростков о нашем крае.



«Новогоднее чудо»

Собрать макулатуру, ненужный пластик и помочь воспитанникам детского дома могут в декабре жители Липецка.

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» продлится до 23 декабря. Средства, которые выручат ха отправку отходов на переработку, пойдут на приобретение вещей первой необходимости и сладких угощений подопечным Елецкого специализированного дома ребенка.







Принести чистые пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов (вода, сок, газированные напитки, молочные продукты), колечки от них и ручки от пятилитровых бутылок, а также макулатуру можно в городской отдел охраны окружающей среды по адресу: ул. Зегеля, дом №27/2, кабинет №3. Если объем вторсырья большой, то следует обратиться сразу в организации по переработке по телефону: 89202404515 («ПолиПласт»). Узнать дополнительную информацию о проведении акции можно по телефону (4742) 28-18-50.

Самым активным участникам сбора вторсырья вручат подарки и благодарственные письма.



Самые крутые вакансии декабря

Сервис SuperJob назвал вакансии, спрос на которые особенно вырос в преддверие новогодних праздников. Так, заметно выросла необходимость в курьерах, и за это им готовы повышать зарплату. Средний заработок водителей-курьеров составит 95 тысяч рублей в месяц, работодатели обещают даже до 200 тысяч при выполнении большого числа заказов. Стране требуются также сборщики заказов – в среднем их зарплата составляет 60 тысяч рублей, заработать можно до 110 тысяч.







В число топ-вакансий вошли грузчики на новогодние базары, кладовщики в ночные смены, продавцы-консультанты новогодних заказов.

А ещё на SuperJob появилась вакансия сисадмина-космонавта. От кандидата требуется знать наизусть песню песни «Трава у дома» группы «Земляне», принести справку отсутствии астрофобии, кометофобии, метеорофобии и любых других фобий, связанных с космосом, ухаживать за корпоративным котом: кормить, мыть космо-лоток, выслушивать жалобы, быть приветливым с коллегами и клиентами компании, здороваться на улице. Платить готовы всего ничего – 600 тысяч рублей в месяц, но если тратить с умом, то на жизнь может хватить. Соискателям нужно быть готовыми к переезду в Дмитров Московской области (странно, почему не сразу на Марс). Хотели бы такую работу?



Кинопремьеры

Четверг традиционно порадует нас новыми фильмами в кинопрокате. Коротко о самых интересных новинках.

«Манюня: Новогодние приключения». Россия, 2023. Семейный, комедия. Режиссёр Арман Марутян (6+)

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?

В ролях Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Грант Тахотян.

«Новогодний шеф». Россия, 2023. Лирическая комедия. Режиссёр Василий Ровенский (12+)

Виктор – владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?

В ролях Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер

«Честный развод. Бенефис». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Евгений Корчагин (16+)

У Миланы с Геной все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве… Однако здесь — как посмотреть. Милана не верит в себя и связывает свою музыкальную карьеру с тем, что она жена народного любимца «дяди Гены», у которого постоянные гастроли по стране. После выступления на празднике в одном из провинциальных городов к Милане за кулисы приходит… ее отец — Альберт Плехов.

В ролях: Леонид Якубович, Александр Робак, Агата Муциенице.

Дорогие липчане! Трудная рабочая неделя перевалила свой экватор. Сейчас из-за снега даже добраться до места службы – уже подвиг, за который можно просить у начальства выходной. Отвлечься от проблем и держать руку на пульсе событий вам всегда помогут новости на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного, поэтому ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.