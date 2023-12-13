В России

44 минуты назад

Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024-м

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Около 47% россиян намерены подрабатывать в следующем году, следует из опроса сервиса «Подработка» и Rambler&Co, сообщают «Известия». В этом году дополнительную занятость имели только 35%, отмечается там. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, в сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.

Из него также следует, что четверть (24%) россиян на подработке хотели бы получать более 100 тыс. рублей в месяц, еще столько же — от 32 до 50 тыс. рублей. Почти четверть (23%) собирается дополнительно зарабатывать от 11 до 30 тыс.

Рост числа россиян, планирующих подрабатывать в 2024 году, объясняется непростой экономической ситуацией, ростом инфляцией и ослаблением национальной валюты, считает Николай Переславский из ГК CMS’.

Также тенденция связана с развитием интернета. Всё больше людей могут решать задачи удаленно и заниматься подработкой, не покидая своих домов, отметила эксперт по корпоративным финансам Ася Алексеенко. При поиске дополнительных доходов людям важно найти баланс между финансовыми ожиданиями и возможностями, чтобы максимально эффективно использовать преимущества современной экономики, считает она.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что «нехватка свободных рук» — один из основных тормозов российской экономики.

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