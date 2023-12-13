Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца

Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию.





Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложений этой продукции. Это собьет цены на яйца, отметил он. По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, совместно с ФАС местные прокуроры проверят производителей яиц и продавцов.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили информацию — соответствующий протокол подписан. Это предложение поддержала комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию, уточнили там.



Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, уточнили «Известиям» в Минэкономразвития. Там добавили, что льгота будет актуальна с 1 января и по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц.



Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения, добавили в МЭР.



Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо — оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили «Известиям» в Минсельхозе. Уже идут переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции: до конца текущей недели в РФ поступят первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате это позволит стабилизировать ценовую динамику уже в ближайший месяц, предположили в ведомстве.



