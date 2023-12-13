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Жители 11 домов на двух улицах останутся без холодной воды
14 декабря холодную воду на двух улицах частично отключат из-за ремонтных работ на сетях – с неудобствами столкнутся жители 11 домов, сообщили в «РВК-Липецк».
14 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 без света останутся дома № 17 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 4/1 по улице Вилли Огнева, №№ 9а, 11, 11а по улице К. Шаталовой.
С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ обесточат Косыревку.