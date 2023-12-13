Общество

сегодня, 18:44

Жители 11 домов на двух улицах останутся без холодной воды

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#отключения
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Жители 11 домов на двух улицах останутся без холодной воды

14 декабря холодную воду на двух улицах частично отключат из-за ремонтных работ на сетях – с неудобствами столкнутся жители 11 домов, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители дома № 70 по улице Водопьянова, домов №№ 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б по улице 15-й микрорайон. Подвоз воды организуют по адресу: улица 15-й микрорайон, 35б. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

14 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома № 17 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 4/1 по улице Вилли Огнева, №№ 9а, 11, 11а по улице К. Шаталовой. 

С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ обесточат Косыревку. 

803
#отключения
1

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