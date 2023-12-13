Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: снежный коллапс, в школу — по желанию и платные парковки отложены до следующего года

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#вечЁрка #снегопад #школа #парковки
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Липецкая вечЁрка: снежный коллапс, в школу — по желанию и платные парковки отложены до следующего года

Сегодня, 13 декабря, город отходил от мощного снегопада, мэр Евгения Уваркина в преддверии новой непогоды ввела на два дня в школах свободное посещение, и сообщила о переносе на следующий год начала работы платных парковок.

Сегодня Липецке приходил в себя после мощного снегопада. Утром мэрия сообщила, что на дороги высыпаны сотни тонн песка и соли и  вывезены почти две тысячи кубометров снега. Днем Липецк чистили 103 единицы спецтехники, большая часть из них (60 штук) наемная.

Тем не менее, автомобили вязнут в снегу, буксуют грузовики. А автобусы уже второй день выпадают из расписания. Да так, что липчанам приходится их штурмовать с риском для жизни. В городе на 300% вырос спрос на лопаты. В травмпункт БСМП за сутки поступили 40 человек, сокольской больницы — 17 человек.

А в Елецком районе и вовсе несколько сел оказались отрезаны от цивилизации из-за снегопада.

Привычные ко всему липчане, похоже, смирились со снегом и  начали шутить по поводу происходящего.





— Надо делать новогодние каникулы! Посидим дома десяток дней! Там и метель закончится! В январе продолжим гуляния, — предложил Алкан лтз.

— Давайте смотреть правде в глаза. Многие не смогли и не захотели ехать на личном автомобиле, Пересели на автобус и увеличился пассажиропоток. И вот тут наш родной и горячо любимый ответственный орган не справился с пассажиропотоком. И пробки тут не при чем, — объяснил Рррр транспортные проблемы.

— Люди забыли, как в 90-х лица друг другу били при посадке в автобус! — напомнил БУ-ГА-ГА.

— Сегодня в новостях показали, как человек ехал на своей собаке. Тоже вариант: быстро и удобно, — посоветовала Лиза.

— Вчера сам наблюдал такую картину по чистке снега. Едут трактора! Чистят проезжую часть, сгребая весь снег на пешеходную дорогу. Минут через пять едет трактор по пешеходке и сгребает на проезжую часть. Смех, — поделился впечатлениями Ник.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Липецке оказалась в два раза больше нормы. В ближайшее время ожидается еще более мощный снегопад. Мэр Евгения Уваркина сегодня сообщила о свободном посещении школ в четверг и пятницу. И сама того не ожидая, вызвала семейные скандалы. Многие родители за то, чтобы отправить детей в школы, а дети, естественно, хотели бы остаться дома. Бурные обсуждения продолжились в школьных чатах. В каких-то предлагали централизованно отказаться от посещения школы, в каких-то устроили опрос. Короче, учителям уроки прогулять не удастся. 


Ну, и снова новость на тему: не было бы счастья, да несчастье помогло. Введение платных парковок откладывается до следующего года — в сложившихся погодных условиях они скорее помешают, чем помогут нормализации движения в центре города.

Завтра можно выдохнуть. По прогнозам синоптиков, в Липецке будет только слабый снег, температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Одевайтесь потеплее. В ожоговом центре от сильного переохлаждения умерла 33-летняя женщина, которая зачем-то гуляла по городу в легкой одежде.
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#вечЁрка #снегопад #школа #парковки
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Комментарии (5)

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горожанин

2 минуты назад
"задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники ..." — сказал заместитель Мэра Москвы Пётр Бирюков. Берём калькулятор. На полмиллиона жителей приходится более 5 тыс. чел и 750 ед. техники. А в Липе тем временем сотня тракторов и сто семьдесят дворников. Как так то?
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Мимо проодил

23 минуты назад
Так осенью, нам рекламировали и показывали оранжевую технику , которая будет убирать снег. Так где она ?
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Ппц клоуны

41 минуту назад
Вы тоже это заметили?, а подъехать как мусоровозке?
ответить

Вы тоже это заметили?

50 минут назад
ЭкоПром, походу, забил на вывоз мусора с контейнерных площадок.
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