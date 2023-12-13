сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: снежный коллапс, в школу — по желанию и платные парковки отложены до следующего года
Сегодня, 13 декабря, город отходил от мощного снегопада, мэр Евгения Уваркина в преддверии новой непогоды ввела на два дня в школах свободное посещение, и сообщила о переносе на следующий год начала работы платных парковок.
Тем не менее, автомобили вязнут в снегу, буксуют грузовики. А автобусы уже второй день выпадают из расписания. Да так, что липчанам приходится их штурмовать с риском для жизни. В городе на 300% вырос спрос на лопаты. В травмпункт БСМП за сутки поступили 40 человек, сокольской больницы — 17 человек.
А в Елецком районе и вовсе несколько сел оказались отрезаны от цивилизации из-за снегопада.
Привычные ко всему липчане, похоже, смирились со снегом и начали шутить по поводу происходящего.
— Надо делать новогодние каникулы! Посидим дома десяток дней! Там и метель закончится! В январе продолжим гуляния, — предложил Алкан лтз.
— Давайте смотреть правде в глаза. Многие не смогли и не захотели ехать на личном автомобиле, Пересели на автобус и увеличился пассажиропоток. И вот тут наш родной и горячо любимый ответственный орган не справился с пассажиропотоком. И пробки тут не при чем, — объяснил Рррр транспортные проблемы.
— Люди забыли, как в 90-х лица друг другу били при посадке в автобус! — напомнил БУ-ГА-ГА.
— Сегодня в новостях показали, как человек ехал на своей собаке. Тоже вариант: быстро и удобно, — посоветовала Лиза.
— Вчера сам наблюдал такую картину по чистке снега. Едут трактора! Чистят проезжую часть, сгребая весь снег на пешеходную дорогу. Минут через пять едет трактор по пешеходке и сгребает на проезжую часть. Смех, — поделился впечатлениями Ник.
По данным синоптиков, высота снежного покрова в Липецке оказалась в два раза больше нормы. В ближайшее время ожидается еще более мощный снегопад. Мэр Евгения Уваркина сегодня сообщила о свободном посещении школ в четверг и пятницу. И сама того не ожидая, вызвала семейные скандалы. Многие родители за то, чтобы отправить детей в школы, а дети, естественно, хотели бы остаться дома. Бурные обсуждения продолжились в школьных чатах. В каких-то предлагали централизованно отказаться от посещения школы, в каких-то устроили опрос. Короче, учителям уроки прогулять не удастся.
Ну, и снова новость на тему: не было бы счастья, да несчастье помогло. Введение платных парковок откладывается до следующего года — в сложившихся погодных условиях они скорее помешают, чем помогут нормализации движения в центре города.
Завтра можно выдохнуть. По прогнозам синоптиков, в Липецке будет только слабый снег, температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Одевайтесь потеплее. В ожоговом центре от сильного переохлаждения умерла 33-летняя женщина, которая зачем-то гуляла по городу в легкой одежде.
горожанин
Мимо проодил
Ппц клоуны
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