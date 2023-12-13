Снегопады в Липецкой области немного ослабнут, но не остановятся

14 декабря к территории Липецкой области начнет приближаться активный циклон с юго-запада — пройдет небольшой, местами умеренный снег. 15 декабря под влиянием этого циклона ожидается сильный снег, метель, днем пройдет сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. 16 декабря регион окажется в тылу этого циклона, небольшой снег сохранится.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 декабря - 9-10 градусов мороза, что на 3-5 градуса ниже нормы, 15 декабря – 4-6 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 16 декабря – 7-8 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура воздуха — от -9 до -14 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью — от -12 до -14 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.



День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 28 градусов мороза.



