«Ты автобус видишь? Нет? А он есть!»

Движение общественного транспорта не всегда соответствует данным приложений.

В редакцию GOROD48 пришло письмо о том, что водители автобусов на ходу меняют таблички с указанием маршрута, чем вводят пассажиров в заблуждение.



«Дважды подлавливала, как «11» на «315» номер менял на конечной, а выезжал, не переключая ГЛОНАСС. По «Яндекс-Карте» едет «11», а подъезжает «315». Сделала замечание, вообще выключил!»



Мы переадресовали это обращение в департамент транспорта мэрии.



— Я уверен почти что на сто процентов, что этого не может быть. 11-й маршрут обслуживает ООО «Липецктранссервис», а 315-й — ИП Карих. Перевозчик может переключать автобусы по заданию диспетчерской только между своими маршрутами, между разными перевозчиками это не допускается. Так что менять таблички в данном случае нереально, — ответил нам председатель департамента Евгений Чекрыжов.



По его словам, у горожан может складываться ложное представление о работе пассажирского транспорта из-за особенностей работы приложения «Транспорт» в «Яндексе». Дело в том, что на самом деле оно работает не онлайн, как думают люди, а по алгоритмам, которые учитывают движение транспорта по маршрутам на основе массива данных их работы по системе ГЛОНАСС за прошедшее время (скорость движения на участках, схемы маршрутов и т.д.). В подавляющем большинстве случаев это приложение показывает реальную картину. А вот в часы пик, или при возникновении стихийных заторов, как говорится, глючит. Пассажир видит в приложении автобус, подъезжающим к остановке, а он еще может стоять в пробке, и с течением времени если обратить внимание на прогнозное время прибытия, которое показывает приложение, оно начинает меняться.