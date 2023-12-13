Общество

21 минуту назад

«Ты автобус видишь? Нет? А он есть!»

4 646
#транспорт
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«Ты автобус видишь? Нет? А он есть!»

Движение общественного транспорта не всегда соответствует данным приложений.

В редакцию GOROD48 пришло письмо о том, что водители автобусов на ходу меняют таблички с указанием маршрута, чем вводят пассажиров в заблуждение.

«Дважды подлавливала, как «11» на «315» номер менял на конечной, а выезжал, не переключая ГЛОНАСС. По «Яндекс-Карте» едет «11», а подъезжает «315». Сделала замечание, вообще выключил!»

Мы переадресовали это обращение в департамент транспорта мэрии.

— Я уверен почти что на сто процентов, что этого не может быть. 11-й маршрут обслуживает ООО «Липецктранссервис», а 315-й — ИП Карих. Перевозчик может переключать автобусы по заданию диспетчерской только между своими маршрутами, между разными перевозчиками это не допускается. Так что менять таблички в данном случае нереально, — ответил нам председатель департамента Евгений Чекрыжов.

По его словам, у горожан может складываться ложное представление о работе пассажирского транспорта из-за особенностей работы приложения «Транспорт» в «Яндексе». Дело в том, что на самом деле оно работает не онлайн, как думают люди, а по алгоритмам, которые учитывают движение транспорта по маршрутам на основе массива данных их работы по системе ГЛОНАСС за прошедшее время (скорость движения на участках, схемы маршрутов и т.д.). В подавляющем большинстве случаев это приложение показывает реальную картину. А вот в часы пик, или при возникновении стихийных заторов, как говорится, глючит. Пассажир видит в приложении автобус, подъезжающим к остановке, а он еще может стоять в пробке, и с течением времени если обратить внимание на прогнозное время прибытия, которое показывает приложение, оно начинает меняться.
4 646
#транспорт
1

Комментарии (4)

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леля

9 минут назад
11 от слова совсем ходит как угодно только не по расписанию, стоишь ждешь час плюешь едешь в первом попавшем, битом с пересадками, а через пять минут 11 пустой едет когда его люди час прождали, от сюда и не пассажиров, если бы ходил по графику хотя бы примерно то и выручка нормальная была бы
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маршрутка 333

10 минут назад
Кому не нравится?! Ходите тогда пешком!!
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Партработник

12 минут назад
Вот это цифровизация. Автобус стоит в гараже а по цифровизации он едет по маршруту. Скоро так у людей будут деньги с карт за проезд списыывать. Вы вроде находитесь дома и цифровизация думает что вы едите на автобусе, поэтому должны отлатить проезд.
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Олег

13 минут назад
Такое мнение может сложиться по причине что 315 подъехал как положено а 11 выключив эму просто проехал мимо остановки или приложение отстает ведь данные отображаются до -+ 1 мин.
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