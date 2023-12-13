26-летняя женщина хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 6,4 миллиона рублей

Женщина инвестировала 2 500 000 рублей своих сбережений и оформила на себя четыре кредита.

В Лебедянском районе 26-летняя женщина хотела разбогатеть и лишилась 6,4 миллиона рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, после звонка с предложением заработать на инвестициях женщина скачала мобильное приложение, где она якобы могла следить за своим счётом, и каждый шаг в инвестициях совершала под постоянным наблюдением «консультантов». Во время общения с мошенниками по видеосвязи она показывала экран с данными банковской карты.



Сначала женщина инвестировала 2 500 000 рублей из своих сбережений. А потом оформила на себя четыре кредита. Всего она вложила около 6 400 000 рублей. В течение месяца эти деньги она частями отправляла своим «наставникам». В прибыльности вложений её убеждали, демонстрируя на экране счёт, на котором якобы находилось несколько тысяч долларов.



Муж женщины узнал про аферу и стал отговаривать её от дальнейшего общения с мошенниками. Но она продолжила работать с инвестициями. Когда мошенники оформили на неё кредит, она поняла всё же обратилась в полицию.