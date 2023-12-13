Происшествия

50 минут назад

26-летняя женщина хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 6,4 миллиона рублей

6 475
#мошенничество
2
26-летняя женщина хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 6,4 миллиона рублей

Женщина инвестировала 2 500 000 рублей своих сбережений и оформила на себя четыре кредита.

В Лебедянском районе 26-летняя женщина хотела разбогатеть и лишилась 6,4 миллиона рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, после звонка с предложением заработать на инвестициях женщина скачала мобильное приложение, где она якобы могла следить за своим счётом, и каждый шаг в инвестициях совершала под постоянным наблюдением «консультантов». Во время общения с мошенниками по видеосвязи она показывала экран с данными банковской карты.

Сначала женщина инвестировала 2 500 000 рублей из своих сбережений. А потом оформила на себя четыре кредита. Всего она вложила около 6 400 000 рублей. В течение месяца эти деньги она частями отправляла своим «наставникам». В прибыльности вложений её убеждали, демонстрируя на экране счёт, на котором якобы находилось несколько тысяч долларов.

Муж женщины узнал про аферу и стал отговаривать её от дальнейшего общения с мошенниками. Но она продолжила работать с инвестициями. Когда мошенники оформили на неё кредит, она поняла всё же обратилась в полицию.
6 475
#мошенничество
2

Комментарии (6)

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С

9 минут назад
первого раза не получилось разбогатеть ,ну может получится со второго или третьего раза !
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Лебедянские

14 минут назад
инвесторы они такие
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ттт

14 минут назад
её можно признать недееспособной? так сказать человеком под опекой, что бы финансовые дела вообще мимо неё шли.
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Вася

16 минут назад
Че мужа слушать) он наверно на работе работает дурачек) а тут бизнесвуман к успешному успеху стремится
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Партработник

16 минут назад
Теперь муж будет за троих ишачить, чтобы вернуть банку её инвестиции.
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Правда

21 минуту назад
Поле чудес! Алисам и Базилиам поле не паханное.
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