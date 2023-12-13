Липчане пожаловались на произвол воронежской управляющей компании

Жители новостройки жалуются на работу дворников, лифты и монополию воронежских провайдеров. В УК «Зафира» считают, что жалобы связаны с рабочими моментами и надеются их решить.

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Жильцы дома № 161 по улице Московская пожаловались GOROD48 на, как они написали, «произвол воронежской управляющей компании ООО «Зафира».Дом № 161 — одна из новостроек 19-го микрорайона, возведенная возле бывшего разворотного кольца. Как и многие липчане, накануне жильцы дома увязли в снегу.При выезде из двора получил повреждения автомобиль.Снег жильцы месили даже в доме — по причине отсутствия в подъездах ковриков (прим. GOROD48: для многих липчан это экзотика).«Дворник — загадочная личность, он вроде бы есть, но ничего не делается, снег, как был, так и лежит на своем месте. Сзади территории асфальт весь во льду, пройти там и не упасть, невозможно», — написал один из жильцов дома Александр Расторгуев.Помимо снега у жильцов есть и другие проблемы.«Лифты — очень больная тема, они работают через раз, отсутствует обшивка ОСП на время ремонтов, уже изодраны стройматериалами, так еще в них нет диспетчерской связи. Что если застрянет ребенок без телефона?», — продолжает Александр Расторгуев.По словам Александра Расторгуева, УК «Зафира» не предоставляет доступ к дому местным и федеральным операторам связи, только воронежским.Руководитель отдела по работе с населением УК «Зафира» Алла Голованова рассказала нам, что у них, как и рекомендует мэр Евгения Уваркина, дом убирает один дворник и одна уборщица. Возможно, из-за сильного снегопада, что-то и намело в подъезд. Трактор чистит территорию в штатном режиме. В доказательство своих слов она прислала фотографии, сделанные 12 декабря после 16.00. Коврики, которые не предусмотрены проектом, обещают закупить в ближайшее время.— Люди в этом доме купили квартиры, а не приватизировали их бесплатно. Все, что приобретено потом и кровью, ценится больше. Жильцы более требовательные. Я благодарна им за обращения. Думаю, со временем, люди обживутся, спорные моменты мы решим, — рассказала Алла Голованова, методично ответившая на все пункты обвинения.Лифты в доме, по словам Аллы Головановой, находятся в рабочем состоянии, как и кнопки обратной связи. Так как дом недавно сдали, и многие из жильцов делают ремонты, стены лифтов обшили, чтобы они не царапались стройматериалами и мебелью. Материал обшивки оказался слишком тяжелым, что повлияло на грузоподъемность лифтов. К тому же полозья, по которым двигаются двери, постоянно забиваются мусором. В лифте есть датчики (чтобы дверь не закрылась, пока пассажиры входят), которые реагируют на грязь и двери не закрываются. Приходится чистить их от мусора. УК «Зафира» заключило договор с ООО «Липецклифт». Лифтеры написали претензию и тяжелую обшивку, которая разбалансировала лифты, пришлось снять. После того, как сотрудники «Липецклифт» проведут свои работы, УК вновь обошьет кабины, но уже более легким материалом.Что касается провайдеров, то Алла Голованова уточнила, что помимо двух, работающих в доме, в УК обратился еще только один. И с ним ведутся переговоры. Больше обращений не было. Она рекомендовала жильцам, обратиться к выбранным им операторам, чтобы те в свою очередь заключили договор с УК.Жильцы дома выбрали УК «Зафира» на общем собрании собственников. В доме имеется общий чат, в котором состоит и сотрудник компании.— Мы идем с жильцами на диалог. Стараемся находить общий язык. Мы понимаем, что жильцы нам не враги, и мы им не враги, — добавила Алла Голованова.