29-летний ельчанин украл женскую зимнюю куртку и тут же её продал

Куртку у покупательницы планируют изъять.

В Ельце раскрыта кража из магазина одежды, совершённая 6 ноября. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, по версии следствия, 29-летний ельчанин днем 6 ноября в торгом центре похитил из магазина одежды женскую зимнюю куртку за 5 400 рублей. Куртку он продал в торговом центре женщине — она тоже установлена, и куртку у неё собираются изъять.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.