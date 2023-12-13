Происшествия

сегодня, 15:34

29-летний ельчанин украл женскую зимнюю куртку и тут же её продал

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#кража
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Куртку у покупательницы планируют изъять.

В Ельце раскрыта кража из магазина одежды, совершённая 6 ноября. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, по версии следствия, 29-летний ельчанин днем 6 ноября в торгом центре похитил из магазина одежды женскую зимнюю куртку за 5 400 рублей. Куртку он продал в торговом центре женщине — она тоже установлена, и куртку у неё собираются изъять.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
1 448
#кража
1

Комментарии (1)

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александр

11 минут назад
умница)))
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