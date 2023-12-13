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21 минуту назад

В Москве и Подмосковье ожидается сильнейший за полвека снегопад

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#снегопад #Москва #непогода #циклон

На столицу надвигается циклон "Ваня".

На Москву надвигается циклон "Ваня", который принесет с собой колоссальные осадки. Метеорологи прогнозируют, что будут сугробы длиной в полметра. Снегопад наберет полную силу к пятнице. Он может оказаться сильнейшим с 1960 года, то есть за 63 года, - пишет портал msk1.ru.

Сугробы увеличатся к концу недели до 45–50 сантиметров, это колоссальная высота, - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Имя мощному циклону дали немецкие метеорологи. Он надвигается с территории Балкан.

13 и 14 декабря днем ожидается около 7-5 градусов мороза с порывами ветра до 15 м/с., с метелью и гололедицей. Ночью температура опустится до -9 градусов, сообщили синоптики Гидрометцентра. 15 декабря будет самым снежным днем. Ожидается температура -8…-3 градуса днем, -12… -7 градусов ночью. Циклон принесет в столицу и Подмосковье до 19–24 миллиметров осадков за сутки.

13 декабря из-за непогоды в аэропортах Москвы были задержаны 39 рейсов. О предстоящем снегопаде сообщали синоптики 11 и 9 декабря, - пишет "Ъ".
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#снегопад #Москва #непогода #циклон

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