В России

сегодня, 15:52

Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовой пневмонии у школьников

40
#пневмония #дети

В депздраве уточнили, что доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона.

Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией у школьников.

"Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - сообщает " Московская медицина" в Телеграм-канале.

"Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается. В настоящее время в системе Департамента образования и науки города Москвы нет образовательных организаций, которые полностью закрыты на карантин. Между тем, в отдельных случаях действительно введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по ОРВИ и гриппу выведено около одного процента дошкольных групп и столько же классов", - говорится в сообщении.

Медики заверили, что в настоящее время в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего периода, уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей.

Ранее в СМИ сообщалось о массовых заболеваниях скрытой пневмонией и гриппом среди школьников в Москве и Подмосковье.
40
#пневмония #дети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

В Москве и Подмосковье ожидается сильнейший за полвека снегопад
#снегопад #Москва #непогода
В Москве и Подмосковье ожидается сильнейший за полвека снегопад

21 минуту назад

В России
В Совфеде одобрили закон об ограничении использования телефонов в школах
#телефоны #школа
В Совфеде одобрили закон об ограничении использования телефонов в школах

сегодня, 15:01

В России
Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря
#аэропорт #Краснодар
Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря

сегодня, 14:10

В России
Проект о маткапитале только на детей с гражданством РФ прошел второе чтение
#маткапитал
Проект о маткапитале только на детей с гражданством РФ прошел второе чтение

сегодня, 13:00

В России
Mash сообщает о массовых заболеваниях скрытой пневмонией среди школьников в Москве
#дети #грипп #пневмония
Mash сообщает о массовых заболеваниях скрытой пневмонией среди школьников в Москве

сегодня, 12:15

В России
Новогодние туры в Египет подешевели на 25%
#Новый год #Египет #туризм
Новогодние туры в Египет подешевели на 25%

сегодня, 11:31

В России