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сегодня, 15:52
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовой пневмонии у школьников
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В депздраве уточнили, что доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона.
Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией у школьников.
"Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - сообщает " Московская медицина" в Телеграм-канале.
"Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается. В настоящее время в системе Департамента образования и науки города Москвы нет образовательных организаций, которые полностью закрыты на карантин. Между тем, в отдельных случаях действительно введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по ОРВИ и гриппу выведено около одного процента дошкольных групп и столько же классов", - говорится в сообщении.
Медики заверили, что в настоящее время в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего периода, уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей.
Ранее в СМИ сообщалось о массовых заболеваниях скрытой пневмонией и гриппом среди школьников в Москве и Подмосковье.
"Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - сообщает " Московская медицина" в Телеграм-канале.
"Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается. В настоящее время в системе Департамента образования и науки города Москвы нет образовательных организаций, которые полностью закрыты на карантин. Между тем, в отдельных случаях действительно введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по ОРВИ и гриппу выведено около одного процента дошкольных групп и столько же классов", - говорится в сообщении.
Медики заверили, что в настоящее время в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего периода, уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей.
Ранее в СМИ сообщалось о массовых заболеваниях скрытой пневмонией и гриппом среди школьников в Москве и Подмосковье.
40