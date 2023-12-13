В России

18 минут назад

В Совфеде одобрили закон об ограничении использования телефонов в школах

9
#телефоны #школа

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Уточняется, что документ фиксирует, что телефон школьникам на занятиях в учебных заведениях можно будет использовать только в экстренных случаях.

Использовать мобильные телефоны во время школьных уроков запретят, за исключением экстренных случаев. Такой закон одобрил Совфед на пленарном заседании 13 декабря.

Документ вносит изменения в Закон "Об образовании". Он разработан в соответствии с поручением президента и направлен на повышение авторитета учителя.

"Согласно закону, в правила внутреннего распорядка школьников включены требования к дисциплине на уроках, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации применять необходимые меры по защите всех участников образовательных отношений", — заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Также не допускается использование учениками мобильных телефонов на уроках. Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью и иные экстренные или внештатные ситуации.

"Предлагаем дать поручение нашему комитету осуществлять мониторинг практики реализации закона непосредственно на местах", — отметила сенатор.

В законе также прописали право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защиту от всех форм насилия, раньше такая норма действовала только по отношению к школьникам, - передает РИА Новости.

Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущения применения против них физического и психического насилия.

Помимо этого, закон вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.

Госдума приняла документ неделю назад.
9
#телефоны #школа

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря
#аэропорт #Краснодар
Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря

сегодня, 14:10

В России
Проект о маткапитале только на детей с гражданством РФ прошел второе чтение
#маткапитал
Проект о маткапитале только на детей с гражданством РФ прошел второе чтение

сегодня, 13:00

В России
Mash сообщает о массовых заболеваниях скрытой пневмонией среди школьников в Москве
#дети #грипп #пневмония
Mash сообщает о массовых заболеваниях скрытой пневмонией среди школьников в Москве

сегодня, 12:15

В России
Новогодние туры в Египет подешевели на 25%
#Новый год #Египет #туризм
Новогодние туры в Египет подешевели на 25%

сегодня, 11:31

В России
Юрист заявил о повышении налога на недвижимость в 2024 году
#налог #недвижимость
1
Юрист заявил о повышении налога на недвижимость в 2024 году

сегодня, 10:48

В России
Правительство обнулило импортные пошлины на яйца
#яйца #пошлина
Правительство обнулило импортные пошлины на яйца

сегодня, 09:59

В России