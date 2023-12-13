18 минут назад
В Совфеде одобрили закон об ограничении использования телефонов в школах
Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Уточняется, что документ фиксирует, что телефон школьникам на занятиях в учебных заведениях можно будет использовать только в экстренных случаях.
Документ вносит изменения в Закон "Об образовании". Он разработан в соответствии с поручением президента и направлен на повышение авторитета учителя.
"Согласно закону, в правила внутреннего распорядка школьников включены требования к дисциплине на уроках, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации применять необходимые меры по защите всех участников образовательных отношений", — заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Также не допускается использование учениками мобильных телефонов на уроках. Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью и иные экстренные или внештатные ситуации.
"Предлагаем дать поручение нашему комитету осуществлять мониторинг практики реализации закона непосредственно на местах", — отметила сенатор.
В законе также прописали право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защиту от всех форм насилия, раньше такая норма действовала только по отношению к школьникам, - передает РИА Новости.
Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущения применения против них физического и психического насилия.
Помимо этого, закон вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.
Госдума приняла документ неделю назад.