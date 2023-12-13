В Совфеде одобрили закон об ограничении использования телефонов в школах

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Уточняется, что документ фиксирует, что телефон школьникам на занятиях в учебных заведениях можно будет использовать только в экстренных случаях.





Документ вносит изменения в Закон "Об образовании". Он разработан в соответствии с поручением президента и направлен на повышение авторитета учителя.



"Согласно закону, в правила внутреннего распорядка школьников включены требования к дисциплине на уроках, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации применять необходимые меры по защите всех участников образовательных отношений", — заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.



Также не допускается использование учениками мобильных телефонов на уроках. Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью и иные экстренные или внештатные ситуации.



"Предлагаем дать поручение нашему комитету осуществлять мониторинг практики реализации закона непосредственно на местах", — отметила сенатор.



В законе также прописали право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защиту от всех форм насилия, раньше такая норма действовала только по отношению к школьникам, - передает



Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущения применения против них физического и психического насилия.



Помимо этого, закон вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.



Госдума приняла документ неделю назад. Использовать мобильные телефоны во время школьных уроков запретят, за исключением экстренных случаев. Такой закон одобрил Совфед на пленарном заседании 13 декабря.Документ вносит изменения в Закон "Об образовании". Он разработан в соответствии с поручением президента и направлен на повышение авторитета учителя."Согласно закону, в правила внутреннего распорядка школьников включены требования к дисциплине на уроках, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации применять необходимые меры по защите всех участников образовательных отношений", — заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Также не допускается использование учениками мобильных телефонов на уроках. Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью и иные экстренные или внештатные ситуации."Предлагаем дать поручение нашему комитету осуществлять мониторинг практики реализации закона непосредственно на местах", — отметила сенатор.В законе также прописали право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защиту от всех форм насилия, раньше такая норма действовала только по отношению к школьникам, - передает РИА Новости Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущения применения против них физического и психического насилия.Помимо этого, закон вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах школ с 1 сентября 2024 года.Госдума приняла документ неделю назад.