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57 минут назад
Губернатор допустил открытие аэропорта Краснодара после 15 декабря
"Победа" планирует возобновить рейсы туда после новогодних праздников в 2024 году.
Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Пашковский в Краснодаре откроют 15 декабря, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Уточняется, что безопасность полетов в Краснодар фактически уже проверена, но осталось выполнить тестовый рейс из московского Внуково. Полет совершит самолет авиакомпании "Азимут" 15 декабря. Сразу после этого будет принято решение об окончательном открытии аэропорта, - заявили в администрации города.
Лоукостер "Победа" может начать выполнение рейсов в Краснодар в январе следующего года, - сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания "Победа" в случае открытия аэропорта Краснодар планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году", — рассказали в пресс-службе
Источник уточнил, что аэропорт планируется открыть 25 декабря. Он будет работать с ограничениями: полеты будут осуществляться только днем. Будет разрешено пять взлет-посадок в час и не более 70 взлет-посадок в день.
При этом решение о его открытии будет приниматься после выполнения технического рейса, - пишут "Известия".
Уточняется, что безопасность полетов в Краснодар фактически уже проверена, но осталось выполнить тестовый рейс из московского Внуково. Полет совершит самолет авиакомпании "Азимут" 15 декабря. Сразу после этого будет принято решение об окончательном открытии аэропорта, - заявили в администрации города.
Лоукостер "Победа" может начать выполнение рейсов в Краснодар в январе следующего года, - сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания "Победа" в случае открытия аэропорта Краснодар планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году", — рассказали в пресс-службе
Источник уточнил, что аэропорт планируется открыть 25 декабря. Он будет работать с ограничениями: полеты будут осуществляться только днем. Будет разрешено пять взлет-посадок в час и не более 70 взлет-посадок в день.
При этом решение о его открытии будет приниматься после выполнения технического рейса, - пишут "Известия".