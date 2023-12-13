сегодня, 13:00
Проект о маткапитале только на детей с гражданством РФ прошел второе чтение
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о выплате материнского капитала только на ребенка с российским гражданством по рождению.
На пленарном заседании депутаты приняли в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам РФ и только в случае, если ребенок является гражданином РФ по факту рождения.
Согласно документу, жителям новых регионов России (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области), маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.
Закон вступит в силу 1 января следующего года, - передает РИА Новости.
Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.
Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" о реконструкции за счет средств материнского (семейного) капитала дома блокированной застройки, - говорится на сайте Госдумы.
"Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.