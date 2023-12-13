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Проект о маткапитале только на детей с гражданством РФ прошел второе чтение

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#маткапитал

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о выплате материнского капитала только на ребенка с российским гражданством по рождению.

Госдума 13 декабря приняла закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка.

На пленарном заседании депутаты приняли в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам РФ и только в случае, если ребенок является гражданином РФ по факту рождения.

Согласно документу, жителям новых регионов России (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области), маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.

Закон вступит в силу 1 января следующего года, - передает РИА Новости.

Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.

Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" о реконструкции за счет средств материнского (семейного) капитала дома блокированной застройки, - говорится на сайте Госдумы.

"Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
39
#маткапитал

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