Общество
сегодня, 12:41
Липчане с риском для жизни садятся в автобусы
Сегодня на кольце Трубного завода водитель автобуса № 323 остановился не на остановке, а на проезжей части. Множество пассажиров, долго ожидавших автобус, не смогли в него попасть.
«Люди бежали к автобусу чуть ли не бросаясь под автомобили, водитель не открыл двери для посадки пассажиров, а запустил несколько человек через передние двери и уехал не посадив людей», — сообщила GOROD48 липчанка Екатерина Манаева.
В пресс-службе мэрии GOROD48 пояснили, что заехать в карман водитель не мог, так как в нем стояли личные автомобили. Автобус был заполнен пассажирами, оставалось несколько свободных мест. Водитель, в соответствии с должностной инструкцией, оценил вместимость салона и посадил несколько человек, чтобы обеспечивались безопасные условия поездки. Заполненность автобуса была вызвана задержками по пути следования, так как нарушился график их работы из-за пробок. Соответственно, все старались сесть в первый подошедший автобус.
GOROD48 уже сообщал, что второй день в Липецке автобусы из-за снегопада выпадают из расписания. Вот еще одна иллюстрация. На остановке «Площадь Франценюка» автобус остановился во втором ряду.
«Люди бежали к автобусу чуть ли не бросаясь под автомобили, водитель не открыл двери для посадки пассажиров, а запустил несколько человек через передние двери и уехал не посадив людей», — сообщила GOROD48 липчанка Екатерина Манаева.
В пресс-службе мэрии GOROD48 пояснили, что заехать в карман водитель не мог, так как в нем стояли личные автомобили. Автобус был заполнен пассажирами, оставалось несколько свободных мест. Водитель, в соответствии с должностной инструкцией, оценил вместимость салона и посадил несколько человек, чтобы обеспечивались безопасные условия поездки. Заполненность автобуса была вызвана задержками по пути следования, так как нарушился график их работы из-за пробок. Соответственно, все старались сесть в первый подошедший автобус.
GOROD48 уже сообщал, что второй день в Липецке автобусы из-за снегопада выпадают из расписания. Вот еще одна иллюстрация. На остановке «Площадь Франценюка» автобус остановился во втором ряду.
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