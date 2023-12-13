Общество

сегодня, 12:41

Липчане с риском для жизни садятся в автобусы

30 2821
#автобус #снегопад
5
Липчане с риском для жизни садятся в автобусы
Сегодня на кольце Трубного завода водитель автобуса № 323 остановился не на остановке, а на проезжей части. Множество пассажиров, долго ожидавших автобус, не смогли в него попасть.

«Люди бежали к автобусу чуть ли не бросаясь под автомобили, водитель не открыл двери для посадки пассажиров, а запустил несколько человек через передние двери и уехал не посадив людей», — сообщила GOROD48 липчанка Екатерина Манаева.

В пресс-службе мэрии GOROD48 пояснили, что заехать в карман водитель не мог, так как в нем стояли личные автомобили. Автобус был заполнен пассажирами, оставалось несколько свободных мест. Водитель, в соответствии с должностной инструкцией, оценил вместимость салона и посадил несколько человек, чтобы обеспечивались безопасные условия поездки. Заполненность автобуса была вызвана задержками по пути следования, так как нарушился график их работы из-за пробок. Соответственно, все старались сесть в первый подошедший автобус.

GOROD48 уже сообщал, что второй день в Липецке автобусы из-за снегопада выпадают из расписания. Вот еще одна иллюстрация. На остановке «Площадь Франценюка» автобус остановился во втором ряду.


30 2821
#автобус #снегопад
5

Комментарии (30)

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Главная по городу

4 минуты назад
Гостья, вы лучше спросите у администрации кому они всю снегоуборочную технику несколько лет назад продали, типа у нас в городе она в таком количестве не надо..
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Потому что

6 минут назад
Гостья, у меня сегодня было восемь доставок из аптек. Сейчас ноги согрею - высушу и снова на линию. Отвозить людям, продукты, лекарства и забытые вещи. А если запретить частный транспорт? Ну что же, посмотрим.
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Житель

7 минут назад
Сегодня снег почти не идет, но на улицах никто не убирает снег, что люди роотоптали то и хорошо, ищут причину в погодных условиях, а причина просто в разгильдяйстве тех, кто должен приводить город в порядок.
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Оля Подойницына

8 минут назад
У нас ходит только 1 маршрут 35, но зато он всегда ездит как в расписании указано так и прибывает. Единственное от ЖД Вокзала бывает выпадает рейс на 22: 51 но зато крайний на 23: 07 всегда выполняется. Я довольна дисциплиной данного маршрута автобуса. И в дождь, и в снег, и в метель автобусы на линии и в прибыльные часы, и когда едет 5-10 чел.
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Алкан лтз

10 минут назад
Что вы тут все шумите? Ну что вы возмущаетесь! Я первые сегодня за 13-15 лет сел в автобус! Уютный теплый автобус везёт меня я только в окошко просматриваю и не очем не парюсь! Везёт тебя водитель а я на раслабоне не за дорогу не отвечаю не на пробки эти не смотрю ни на горы снега! Сидишь себе посиживаешь!я поездкой остался даволен даже окунулся куда то в 90е эт такая романтичная была поездка.
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Горожанка

10 минут назад
Татьяна, где-то во сне наверное видела автобусы через каждые 5 минут. Провокаторша какая-то. Автобусов уже давно нет каждые 15-20 минут, а сегодня они битком уже с конечной едут, все опоздали на 30-40 минут как минимум. Вечером после 17 час 30 и 330 ждем по 30 полчаса, уже с начала декабря. Администрация вообще в курсе была, что зима придет все равно в этом году, и снегопады вполне возможны в это время года?
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Елена

10 минут назад
В первую очередь власти должны думать об общественном транспорте и приводить в соответствие пути и транспортную инфраструктуру регулярных автобусных маршрутов. А в нашей области, почему то на свой страх и риск бедный водитель автобуса пытается разрешать эти вопросы "на земле", как говорится (в городе, за пределами города, на дороге в поле - один на один со стихией и с полным салоном людей за спиной).
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аналитик

11 минут назад
Надо в первую очередь спрашивать с себя . что ты сделал для города . и помог ли ты почистить свой двор и т. далее. каждый должен ответственно относится к порученному делу . . и тракторист что чистит дорогу и водитель автобуса . только наказание рублем наведет порядок
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Потому что

12 минут назад
Татьяна, доставка продуктов по квартирам примерно на сорок процентов легла на курьеров. Основные это ЯНДЕКС и DELIVERY. Я и сегодня там тружусь, чувствую себя "тимуровцем" Пожилые люди, инвалиды и, простите за банальность, семьи с детьми заказывают огромные пакеты с едой.
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Блин горелый

17 минут назад
Татьяна, не всем посчастливилось, как вам, не быть нужным на работе, но получать зряплату, кому-то необходимо быть в нужное время в нужном месте!
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