Происшествия

33 минуты назад

Шестеро бывших судебных приставов предстанут перед судом: дело насчитывает 1000 листов

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#приставы #долги
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Шестеро бывших судебных приставов предстанут перед судом: дело насчитывает 1000 листов

Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации документов.

Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении шестых теперь уже бывших судебных приставов одного из липецких районных отделений Управления ФССП России по Липецкой области. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации документов.

По версии следствия, в период с января 2020 по апрель 2021 года судебные приставы сфальсифицировали протоколы о нарушении законодательства об исполнительном производстве. На основании документов, находившихся в их распоряжении, при фактическом отсутствии правонарушения, они вносили в базу данных некорректные сведения, составляли фиктивные протоколы и привлекали людей к административной ответственности по статье 17.14 «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» с назначением штрафа в 1 тысячу рублей. Преступления были выявлены и пресечены во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 35-летней липчанке предъявлено обвинение по 4 эпизодам по части 1 статьи 303 (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 37-летней липчанке — по 3 эпизодам по части 1 статьи 303 УК РФ и части 1 ст. 285 УК РФ, 53-летней уроженке Липецкой области по 3 эпизодам по части 1 статьи 303 УК РФ и части 1 статьи 285 УК РФ, 28-летней уроженке Актюбинской области — по части 1 статьи 303 УК РФ, части 1 статьи 285 УК РФ, 31-летнему уроженцу Липецкой области — по части 1 статьи 303, части 1 статьи 285 УК РФ, 36-летней липчанке — сразу по 12 эпизодам по части 1 статьи 285 УК РФ.

«Как считает следствие, приставы действовали по согласованию с непосредственным начальником районного отделения регионального УФССП России по Липецкой области, который располагал сведениями о фиктивности передаваемых ему протоколов. Из стремления улучшить показатели в сфере административной практики вопреки должностной инструкции умышленно не отменял их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов потерпевших», — отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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#приставы #долги
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Комментарии (3)

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Посёлок

20 минут назад
Что самое интересное, протоколы это не их прямая обязанность, это только часть плана
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Борец

20 минут назад
Фамилии у них есть? Или приговор теперь по возрасту выносится? Погрозят пальчиком.
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Посёлок

22 минуты назад
Какая глупость с их стороны, вот направят в суд такой протокол, вызовут человека , а он ни сном ни духом. Все прозрачно.
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