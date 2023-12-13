Шестеро бывших судебных приставов предстанут перед судом: дело насчитывает 1000 листов

Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации документов.

Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении шестых теперь уже бывших судебных приставов одного из липецких районных отделений Управления ФССП России по Липецкой области. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации документов.



По версии следствия, в период с января 2020 по апрель 2021 года судебные приставы сфальсифицировали протоколы о нарушении законодательства об исполнительном производстве. На основании документов, находившихся в их распоряжении, при фактическом отсутствии правонарушения, они вносили в базу данных некорректные сведения, составляли фиктивные протоколы и привлекали людей к административной ответственности по статье 17.14 «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» с назначением штрафа в 1 тысячу рублей. Преступления были выявлены и пресечены во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 35-летней липчанке предъявлено обвинение по 4 эпизодам по части 1 статьи 303 (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 37-летней липчанке — по 3 эпизодам по части 1 статьи 303 УК РФ и части 1 ст. 285 УК РФ, 53-летней уроженке Липецкой области по 3 эпизодам по части 1 статьи 303 УК РФ и части 1 статьи 285 УК РФ, 28-летней уроженке Актюбинской области — по части 1 статьи 303 УК РФ, части 1 статьи 285 УК РФ, 31-летнему уроженцу Липецкой области — по части 1 статьи 303, части 1 статьи 285 УК РФ, 36-летней липчанке — сразу по 12 эпизодам по части 1 статьи 285 УК РФ.



«Как считает следствие, приставы действовали по согласованию с непосредственным начальником районного отделения регионального УФССП России по Липецкой области, который располагал сведениями о фиктивности передаваемых ему протоколов. Из стремления улучшить показатели в сфере административной практики вопреки должностной инструкции умышленно не отменял их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов потерпевших», — отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.