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Mash сообщает о массовых заболеваниях скрытой пневмонией среди школьников в Москве

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#дети #грипп #пневмония

Сообщается, что у школьников держится температура под 40 градусов, жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики не помогают.

Массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией выявили среди школьников в Москве и Подмосковье, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.


По данным издания, после распространения заболевания большинство мест в больницах занимают именно дети. Практически у всех несовершеннолетних медики регистрировали температуру под 40.

Как утверждает Mash, в каждом из случаев противовирусные, антибиотики и жаропонижающие не помогают выздороветь. Зачастую температура держится шесть дней, далее ребенок либо здоров, либо у него скрытая пневмония. У около 60% переболевших врачи нашли узелки в легких.

Сейчас на больничном в столичных образовательных учреждениях примерно половина ребят, выяснило издание. Представители Депздрава Москвы ситуацию пока не комментировали.

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

На данный в момент в Москве от гриппа привиты 7 675 884 человека, включая 1 321 143 детей, что составляет 60,7% населения города.
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#дети #грипп #пневмония

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