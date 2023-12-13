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46 минут назад
Новогодние туры в Египет подешевели на 25%
Уточняется, что самые выгодные варианты предлагают в Шарм-эш-Шейхе.
Россиянам предложили туры в Египет на Новый год с вылетами из Москвы и размещением в пятизвездочных отелях стоимостью менее 150 тысяч рублей на двоих. О том, что цены на отдых в этой стране стремительно рухнули, - пишет Lenta.ru со ссылкой на портал TourDom.
По данным источника, еще три недели назад за такую цену можно было забронировать отдых в Египте только в трехзвездочных гостиницах.
Уточняется, что самые выгодные варианты предлагают в Шарм-эш-Шейхе. Так, тур на девять ночей с вылетом из Москвы 25 декабря и размещением в пятизвездочном отеле Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa стоит 123 тысячи рублей (питание включено) на двоих.
Чуть дороже (138 тысяч рублей на двоих) обойдется отдых в пятизвездочном The Grand Hotel Sharm, работающем по системе "все включено". При этом в отеле Parrotel Beach Resort в цену тура (154 тысячи рублей на двоих) включены также новогодние ужины.
Издание сообщает, что зимой 2023-2024 отдых в Хургаде стоит дороже. Самый бюджетный вариант — девятидневный тур с вылетом из Москвы 25 декабря за 152 тысячи рублей на двоих. Остальные предложения начинаются от 171 тысячи рублей.
По данным источника, еще три недели назад за такую цену можно было забронировать отдых в Египте только в трехзвездочных гостиницах.
Уточняется, что самые выгодные варианты предлагают в Шарм-эш-Шейхе. Так, тур на девять ночей с вылетом из Москвы 25 декабря и размещением в пятизвездочном отеле Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa стоит 123 тысячи рублей (питание включено) на двоих.
Чуть дороже (138 тысяч рублей на двоих) обойдется отдых в пятизвездочном The Grand Hotel Sharm, работающем по системе "все включено". При этом в отеле Parrotel Beach Resort в цену тура (154 тысячи рублей на двоих) включены также новогодние ужины.
Издание сообщает, что зимой 2023-2024 отдых в Хургаде стоит дороже. Самый бюджетный вариант — девятидневный тур с вылетом из Москвы 25 декабря за 152 тысячи рублей на двоих. Остальные предложения начинаются от 171 тысячи рублей.