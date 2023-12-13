Общество

сегодня, 10:58

В 41 школе на дистанционное обучение переведены 199 классов

5 919
#школа #карантин
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В 41 школе на дистанционное обучение переведены 199 классов

А семь липецких школ закрыты полностью.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 13 декабря, полностью закрыты семь школ: №№ 5, 12, 14, 32, 33, 47, 72. Также на дистанционное обучение переведены 199 классов в 41 школе. Такие данные GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Полностью закрытых школ стало на одну меньше: в школе №48 сегодня возобновились занятия в обычном режиме. А вот число отдельно закрытых классов за сутки выросло с 163 до 199.

Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).

С 11 декабря по рекомендации Роспотребнадзора в Липецке на 10 дней введены ограничения на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей, в организациях допобразования, спорта, культуры и искусства разрешены только индивидуальные занятия, общественный транспорт будет ежедневно обрабатываться. В общественных местах рекомендуется использовать маски.
5 919
#школа #карантин
3

Комментарии (5)

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Череда

28 минут назад
Это ж, тот же вопрос, не меньше девяти параллелей в каждом получается. И это при том, что вся школа не закрыта, видимо остальные классы ещё учатся.
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Дед

56 минут назад
Закроют, когда все заболеют
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гость

сегодня, 11:11
закройте уже 69, все болеют !!!
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Тома

сегодня, 11:09
Закройте 35 школу! Хватит издеваться над здоровьем наших детей!
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Это ж

сегодня, 11:05
Сколько в 41 школе классов?
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