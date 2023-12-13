В травмпункт БСМП за сутки поступили 40 человек, сокольской больницы — 17

Снегопад не вызвал особого ажиотажа в травмпунктах: липчане соблюдают осторожность.

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Выпавший в Липецке снег припорошил лёд. Поэтому медики призывают липчан быть осторожнее на улице, чтобы не попасть в травмпункты. Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Эвелина Протасова, в травмпункт БСМП за сутки обратились 40 человек — это средняя цифра.В травмпункт Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» за сутки поступили 17 жертв снегопада: у них диагностированы переломы, растяжения связок, ушибы. Но это тоже не очень много — в гололёд бывает и до 100 обращений.Зимой самые распространённые травмы — ушибы плечевых суставов, перелом лучевой кости, растяжение голеностопного сустава.Чтобы не попасть в травмпункт, врач-травматолог-ортопед БСПМ №1 Дмитрий Королёв советует не использовать обувь на высоком каблуке, шпильках. Подошва обуви должна быть плоской, c широкой ребристостью. Ходить нужно как можно медленнее, как бы скользя на маленьких лыжах. Водителям следует снизить скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить на скользкой дороге.Травмируются, в основном, пожилые люди — кости с возрастом становятся более хрупкими. Поэтому людям в возрасте советуют в такую погоду либо оставаться дома, или передвигаться как можно осторожнее.