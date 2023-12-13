Здоровье

сегодня, 10:42

В травмпункт БСМП за сутки поступили 40 человек, сокольской больницы — 17

2 1018
#снегопад #дороги
1

Снегопад не вызвал особого ажиотажа в травмпунктах: липчане соблюдают осторожность.

Выпавший в Липецке снег припорошил лёд. Поэтому медики призывают липчан быть осторожнее на улице, чтобы не попасть в травмпункты. Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Эвелина Протасова, в травмпункт БСМП за сутки обратились 40 человек — это средняя цифра.

В травмпункт Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» за сутки поступили 17 жертв снегопада: у них диагностированы переломы, растяжения связок, ушибы. Но это тоже не очень много — в гололёд бывает и до 100 обращений.

Зимой самые распространённые травмы — ушибы плечевых суставов, перелом лучевой кости, растяжение голеностопного сустава.

Чтобы не попасть в травмпункт, врач-травматолог-ортопед БСПМ №1 Дмитрий Королёв советует не использовать обувь на высоком каблуке, шпильках. Подошва обуви должна быть плоской, c широкой ребристостью. Ходить нужно как можно медленнее, как бы скользя на маленьких лыжах. Водителям следует снизить скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить на скользкой дороге.

Травмируются, в основном, пожилые люди — кости с возрастом становятся более хрупкими. Поэтому людям в возрасте советуют в такую погоду либо оставаться дома, или передвигаться как можно осторожнее.

Видео— t.me/bsmp1
2 1018
#снегопад #дороги
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Такса глубоководная.

2 минуты назад
Ну, что сказать. Проехала по городу. Ужасс. Ни одна остановка не чищенна. Пример Воронеж. До бардюра почищенно. Может иметь инопланетяне помогают.
ответить

Дед Пихто

48 минут назад
После такого наплевательского отношения к уборке улиц и дворов от снега, всё руководство коммунальной службы Липецка должно подать в отставку в полном составе. Но где там, у наших чиновников понятие о чести и достоинстве атрофировано с рождения.
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Гулявшая в летней одежде 33-летняя женщина умерла в больнице
#переохлаждение #обморожение
Гулявшая в летней одежде 33-летняя женщина умерла в больнице

сегодня, 11:14

Здоровье
В Липецкой области больше 173 тысяч детей прошли профилактические осмотры
#медицина #дети
5
В Липецкой области больше 173 тысяч детей прошли профилактические осмотры

вчера, 17:31

Здоровье
33-летняя женщина гуляла в летней одежде и попала в реанимацию с переохлаждением и обморожениями
#переохлаждение #обморожение
15
33-летняя женщина гуляла в летней одежде и попала в реанимацию с переохлаждением и обморожениями

11.12.2023 10:30

Здоровье
Робот Джуна и ТьюторМЭН теперь учат липецких медиков
#медицинский колледж #роботы
7
Робот Джуна и ТьюторМЭН теперь учат липецких медиков

08.12.2023 15:59

Общество
В онкодиспансере с сентября прошлого года не могут ввести в эксплуатацию рентгенологическое оборудов...
#арбитражный суд
27
В онкодиспансере с сентября прошлого года не могут ввести в эксплуатацию рентгенологическое оборудов...

05.12.2023 16:06

Здоровье
За неделю ОРВИ заболели 7,7 тысячи человек, внебольничными пневмониями — 542
#ОРВИ #грипп #коронавирус
7
За неделю ОРВИ заболели 7,7 тысячи человек, внебольничными пневмониями — 542

05.12.2023 09:42

Здоровье