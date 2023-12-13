В России

45 минут назад

Правительство обнулило импортные пошлины на яйца

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#яйца #пошлина

В настоящее время размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции.

Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, - рассказал "Известиям" источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию.

Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, это собьет стоимость, отметил источник газеты. По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, совместно с ФАС прокуроры в субъектах РФ проверят производителей и продавцов.

Минсельхоз планирует, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран, отметили в ведомстве. Хотя торговля и производители сомневаются, что стоимость импортной продукции будет ниже отечественной: цена логистики не позволит ввезти в Россию более доступные яйца.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, - отметили в Минэкономразвития. Льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц, - передает Bfm.ru со ссылкой на ведомство.
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#яйца #пошлина

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