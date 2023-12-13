Происшествия

40 минут назад

Застрявший в снегу грузовик перегородил пешеходный переход на улице Советской

3 1014
#снег #дороги
1

Водитель решил выехать на дорогу через переход.

Утром 13 декабря на улице Советской рядом с ТЦ «Меркурий» в Липецке грузовик «КамАЗ» забуксовал в снегу на пешеходном переходе.

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Как предположили липчане, водитель захотел выехать через «зебру», но маневр оказался неудачным. Теперь пешеходы штурмуют сугроб, ведь машина не оставила нормального прохода.
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#снег #дороги
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Комментарии (3)

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гость

3 минуты назад
Лопату с собой возить надо...
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Мудрец

9 минут назад
ооо, своим ходом!
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ооо

23 минуты назад
А как он вообще туда попал?
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