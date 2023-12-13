Застрявший в снегу грузовик перегородил пешеходный переход на улице Советской

Водитель решил выехать на дорогу через переход.

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Утром 13 декабря на улице Советской рядом с ТЦ «Меркурий» в Липецке грузовик «КамАЗ» забуксовал в снегу на пешеходном переходе.Как предположили липчане, водитель захотел выехать через «зебру», но маневр оказался неудачным. Теперь пешеходы штурмуют сугроб, ведь машина не оставила нормального прохода.