Происшествия
40 минут назад
Застрявший в снегу грузовик перегородил пешеходный переход на улице Советской
Водитель решил выехать на дорогу через переход.
Утром 13 декабря на улице Советской рядом с ТЦ «Меркурий» в Липецке грузовик «КамАЗ» забуксовал в снегу на пешеходном переходе.
Как предположили липчане, водитель захотел выехать через «зебру», но маневр оказался неудачным. Теперь пешеходы штурмуют сугроб, ведь машина не оставила нормального прохода.
Как предположили липчане, водитель захотел выехать через «зебру», но маневр оказался неудачным. Теперь пешеходы штурмуют сугроб, ведь машина не оставила нормального прохода.
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