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Мэрия: за ночь с улиц города вывезены 1,9 тысячи кубометров снега

12 458
#снегопад
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Мэрия: за ночь с улиц города вывезены 1,9 тысячи кубометров снега

Прометены почти три миллиона квадратных метра дорог.

Администрация Липецка отчиталась о ночной уборке снега с улиц города. По данным мэрии, этой ночью работали 89 единиц техники. С ее помощью чистились основные магистрали и вносились противогололедные материалы. 

Техника промела 2,850 миллиона квадратных метров дорог, израсходовано 241,53 тонн песчано-соляной смеси и 82,5 тонны соли. С улиц города вывезены 1890 кубометров снега.

Днем город будут чистить уже 103 единицы техники из них 60 наемной. Предполагается, что эта техника будет использована на основных магистралях, местных и внутриквартальных проездах, частном секторе. Пешеходные дороги будет чистить 171 муниципальный дворник.
12 458
#снегопад
2

Комментарии (12)

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Враньё

2 минуты назад
Даже к медицинским учреждениям невозможно подойти и подъехать. Дороги - их просто нет. Что чистили??? Где???
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007

3 минуты назад
Ещё в сантиметрах менять начните
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лтз

19 минут назад
мэрия занимайся очищением снега во дворах у магазинов на дорогах а вы только считаете сколько кубаметров снега вывезли сколько тонн и сколлько тонн рассыпали песка
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Егор

21 минуту назад
Это они сон свой рассказали жителям Липецка.
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Мотор

24 минуты назад
Жалко, что видео вашей работы невозможно выложить. Улица Шерстобитова вот где жесть. Машины пытаются ездить по пешеходным дорожкам, которые хоть раз чистили, но тоже безуспешно.
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Терентий

27 минут назад
Снег куда вывозили, назад на дороги?
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Юрий

28 минут назад
Ниженка вся в снегу. Некому нет дела, пенсионеры не могут дойти до магазинов. Трактора все уехали деньги зарабатывать, частникам чистят снег. Вот вся организация мэрии.
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нет у нас мерии

29 минут назад
Легкий снежок, 15 см за декабрь и в городе катастрофа. Специализированной снегоуборочной техники нет (тракторишки это не снегоуборочная техника). А если выпадет 50 см снега за сутки? тогда город остановится до весны?
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Вранье

31 минуту назад
Какое враньё, снег не выведен даже на остановках
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ольга

31 минуту назад
про тракторный совсем забыли, в 62 школу на ибаррури проехать можно только на пузе - коллея жуковского от юбилейной до трассы не чистят совсем в магазины не могут даже фуры проехать, все продолжается уже 2 дня водрлы собираюся по 3-4 машины и толкают друг друга
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