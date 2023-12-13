Мэрия: за ночь с улиц города вывезены 1,9 тысячи кубометров снега

Прометены почти три миллиона квадратных метра дорог.

Администрация Липецка отчиталась о ночной уборке снега с улиц города. По данным мэрии, этой ночью работали 89 единиц техники. С ее помощью чистились основные магистрали и вносились противогололедные материалы.



Техника промела 2,850 миллиона квадратных метров дорог, израсходовано 241,53 тонн песчано-соляной смеси и 82,5 тонны соли. С улиц города вывезены 1890 кубометров снега.



Днем город будут чистить уже 103 единицы техники из них 60 наемной. Предполагается, что эта техника будет использована на основных магистралях, местных и внутриквартальных проездах, частном секторе. Пешеходные дороги будет чистить 171 муниципальный дворник.

