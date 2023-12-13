«Спасибо за этот теплый красивый дом»: в Ельце 167 переселенцев получили ключи от новых квартир

Город досрочно завершил действующую программу переселения из аварийного жилья.

Фото пресс-службы администрации Ельца.

Несмотря на мороз и метель, в Ельце на улице Кротевича состоялось теплое и душевное событие — 167 жителей города получили ключи от новых квартир.Новостройку для них возвели за два года в рамках федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».66 квартир в новой пятиэтажке полностью подготовлены к жизни — в них выполнен косметический ремонт, натянуты потолки, оборудованы санузлы, установлены газовая плита и котел. Еще на этапе строительства GOROD48 узнал, что квартиры оборудованы современными пожарными системами, в том числе особыми окнами. Установлены в них и новые умные счетчики — по словам специалистов, это позволит новоселам существенно экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.— Дом построен из силикатного кирпича, утеплен минватой и облагорожен мокрым фасадом. Это позволит задержать тепло в квартирах. Разводка санузлов и кухни сделана, выключатели и розетки на местах, осталось только подключить газ, включить отопление и обустраивать быт, — рассказал во время осмотра квартир заместитель главы Ельца Александр Лисов.Газовая служба была уже на месте и подключала к сети первых потребителей. Поэтому дело осталось за малым — привезти мебель.Заветные ключи жителям города вручал вице-губернатор Роман Петрухин и глава Ельца Евгений Боровских.— В этом году мы досрочно завершаем программу переселения в Ельце и Липецкой области. Хочу поздравить вас с новосельем, дорогие ельчане! Желаю, чтобы в новом, красивом доме у вас царили тепло и уют! — сказал Роман Петрухин.—Желаю, чтобы в этих стенах прошли самые лучшие для вас и ваших семей дни, а новое жилье стало подспорьем для будущего, —в свою очередь поздравил новоселов Евгений Боровских.Территория вокруг многоэтажки также полностью благоустроена: созданы парковочные места, установлена детская площадка и смонтировано освещение. Переезда в новый дом ельчане ждали больше пяти лет, так как в действующую программу попали дома признанные аварийными до первого января 2017 года.— Спасибо за этот теплый красивый дом и застройщикам, и тем, кто придумал эту программу, кто создавал проект, принимал участие в планировке площадки, которую мы, к сожалению, из-за сильного снега сейчас не видим. Но здесь очень красиво. Благодарность и эмоции просто зашкаливают. Надеюсь, что мы будем жить здесь счастливо, дружить с соседями, помогать друг другу. Новый год начинается потрясающе! — поделились своими впечатлениями переселенка Лариса Терехова.Всего с начала 2023 года ключи от новых квартир вручили более чем 1,3 тысячи жителей региона в Долгоруковском, Лебедянском, Данковском, Задонском районах и в Липецке.Введены в эксплуатацию и ждут своих жильцов новостройки в Липецком районе, Грязях, Усмани. Еще один дом в Грязях и МКД в Лебедяни прямо сейчас вводят в эксплуатацию, как и три «свечки» в микрорайоне «Взлётный» в Липецке. Еще в двух домах по соседству строители занимаются оформлением квартир для будущих жильцов. Такая же работа ведется и по двум МКД в микрорайоне ЛТЗ.Липецкая область, таким образом, с опережением на два года завершает действующую программу по переселению из аварийного жилья, которая стартовала в 2019 году. За это время улучшили жилищные условия 5089 человек.