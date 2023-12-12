Общество

28 минут назад

62 тысячи липчан ограничены в праве выезда за границу

1 149
#приставы
62 тысячи липчан ограничены в праве выезда за границу

Они в числе должников.

В этом году липецкими судебными приставами вынесено свыше 62 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы России.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, получить информацию о наличии ограничения права выезда за границу можно на портале Госуслуг в сервисе «Ход снятия ограничения выезда из России». Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства».

Сервисы ФССП России позволят не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга.
1 149
#приставы

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

-

4 минуты назад
Пора бы доску почёта для таких банкротов.
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: город в снегу, горящий автобус и брошенная замерзать ельчанка
#вечЁрка #снегопад #общественный транспорт
4
Липецкая вечЁрка: город в снегу, горящий автобус и брошенная замерзать ельчанка

26 минут назад

Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
1
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 18:02

Общество
В Липецке могут демонтировать десятки тысяч балконов и лоджий
#УК #конфликт
48
В Липецке могут демонтировать десятки тысяч балконов и лоджий

сегодня, 17:45

Общество
Наследство Анатолия Якутина разделили три вице-губернатора
#Якутин
8
Наследство Анатолия Якутина разделили три вице-губернатора

сегодня, 17:13

Общество
Почти 19 тонн поддельного липецкого мяса утилизируют
#сельское хозяйство
20
Почти 19 тонн поддельного липецкого мяса утилизируют

сегодня, 16:57

Общество
Администрация Липецка призывает горожан помочь расчистить дворы от снега
#уборка дорог #снег #управляющая компания
61
Администрация Липецка призывает горожан помочь расчистить дворы от снега

сегодня, 16:55

Общество