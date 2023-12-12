62 тысячи липчан ограничены в праве выезда за границу

Они в числе должников.

В этом году липецкими судебными приставами вынесено свыше 62 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы России.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, получить информацию о наличии ограничения права выезда за границу можно на портале Госуслуг в сервисе «Ход снятия ограничения выезда из России». Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства».



Сервисы ФССП России позволят не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга.