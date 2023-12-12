За сегодняшний день высота снежного покрова, по оценкам синоптиков, выросла на 7-10 сантиметров.

По состоянию на 18:00, в Липецке сегодня выпало 3,5 миллиметра осадков. Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Зиборова, 6 миллиметров осадков сегодня выпало в поселке Лев Толстой, 4 миллиметра – в Конь-Кололезе. А больше всего осадков сегодня было в Ельце – 9 миллиметров.



Во Льве Толстом и Ельце снегопад, по оценке синоптиков, сегодня был сильным – такими он считается при количестве осадков от 6 миллиметров и более. А вот в Липецке и Конь-Колодезе осадки были лишь приближенными к сильным.



Высота снежного покрова сегодня прибавилась на 7-10 сантиметров — точные данные будут лишь завтра в 6 утра. По состоянию на утро 12 декабря, в Липецке высота снежного покрова составляла 10 сантиметров, в поселке Лев Толстой и в Ельце – 26 сантиметров, в Конь-Колодезе – 20 сантиметров.



С 1 по 12 декабря в Липецкой области уже выпало 80% месячной нормы осадков, а на юге нашего региона – даже 92%.



По словам Елены Зиборовой, никакой аномально снежной зимы нет: просто в последние годы мы привыкли к бесснежным декабрям – снег выпадал ближе к Новому году. А вообще сейчас вполне обычная нормальная зима. Например, в 2017 году высота снежного покрова в Липецкой области превысила один метр, а всего за зиму через регион прошло девять южных циклонов.